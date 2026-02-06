CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Телеком
|

МТС: Калининградская область стала лидером Северо-Запада по динамике инвестиций в видеоаналитику

МТС проанализировала востребованность популярных ИТ-решений для бизнеса в регионах России. По итогам 2025 г. Калининградская область стала лидером на Северо-Западе по темпам роста инвестиций в системы видеонаблюдения.

В 2025 г. объём инвестиций калининградского бизнеса в системы видеоаналитики продемонстрировал рост более чем в 40 раз по сравнению с 2024 г. По темпам роста вложений бизнеса в этом направлении регион занял первое место на Северо-Западе. Цифровые решения для организации видеонаблюдения наиболее востребованы в образовательном секторе, на промышленных и инфраструктурных объектах.

Также заметный рост инвестиций был зафиксирован в сфере облачных технологий. Объем вложений калининградских компаний в облачную инфраструктуру в 2025 г. увеличился на 23%. Бизнес активно переходит на гибкие ИТ-платформы, используя облака для хранения данных, резервного копирования и масштабирования цифровых сервисов. Чаще всего облачными решениями пользуются ритейлеры и компании из сферы ИТ и связи, далее идет обрабатывающее производство, а также финансовые и научно-технические организации.

Устойчивую положительную динамику показали инвестиции в IoT (интернет вещей) – рост составил 11% год к году. Компании региона внедряют IoT-решения для мониторинга оборудования, контроля транспорта, управления ресурсами и удаленного сбора данных, что позволяет снижать издержки и повышать эффективность.

«Мы наблюдаем в области рост инвестиционной активности, а также тренд на комплексные решения и долгосрочное планирование технологического развития. Такой подход характерен как для регионального бизнеса, так и для госсектора и предприятий ЖКХ. Инновационные технологии масштабно внедряются в различные сферы экономики, повышая безопасность и эффективность многих процессов, а также создавая прочный цифровой фундамент для развития региона», — сказала директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Когда ИТ-актив становится обузой: стратегическая ловушка коммерциализации для финансового сектора

Сотрудников Wildberries пересаживают с Mac mini на российские ПК

Владимир Арлазаров, Smart Engines: ИИ должен стать частью повседневной среды, как электричество или интернет

Китай вырвался в лидеры мировой гонки гуманоидных роботов, заняв 80% рынка

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Александр Чачава увеличил долю в «Яндексе» почти до 20%

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Показать еще

Наука

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни
Показать еще