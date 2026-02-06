Выручка холдинга промышленного ПО «Экспанта» выросла в 2 раза в 2025 году

Холдинг разработчиков промышленного ПО «Экспанта», объединяющий вендоров прикладных решений для цифровизации производственных и бизнес-процессов, подвел итоги 2025 г. Совокупная выручка компаний, входящих сегодня в холдинг, составила 418 млн руб. (в 2024 г. – 202 млн).

Наибольший вклад в выручку холдинга у компании «Датана» – 153 млн руб., «Алгоритм 1» – 110 млн, и «Датабриз» – 83 млн. Разработчики решений по производственному и объемно-календарному планированию «Адептик» и Hive Mind AI (созданный в начале 2025 г.), показали 41 и 30 млн соответственно.

История «Экспанты» началась в 2024 г., когда группа компаний «УльтимаТек» объявила о создании продуктового центра экспертизы. В новый холдинг вошли вендорские активы «УльтимаТек» – разработчик ИИ-решений для металлургии ООО «Датана» и поставщик продукта по управлению остановочными ремонтами ООО «Датабриз». «Экспанта» сфокусировалась на привлечении инвестиций для участия в консолидации разработчиков промышленного ПО.

Осенью 2025 г. компания привлекла 300 млн руб. от фонда «Гранит капитал» за 37% долей в уставном капитале «Экспанты». Таким образом, инвестиционный раунд был закрыт по оценке более 800 млн руб.

Часть привлеченных средств была проинвестирована до конца 2025 г. – к экосистеме присоединились 3 разработчика продуктов по планированию («Адептик», Hive Mind AI и «Алгоритм 1»), что позволило заявить о формировании единого APS-контура.

«Объединяя ресурсы и компетенции в составе “Экспанты”, компании увереннее чувствуют себя в нашем непростом сегменте рынка, при нашей поддержке расширяют функционал своих решений под требования реальных отраслевых заказчиков. За счет кооперации сокращается стоимость и сроки разработки, получается быстрее выводить решения на рынок. В итоге компании наращивают темпы роста и занимают лидерские позиции в своих нишах рынка промышленной автоматизации», – сказал Александр Смоленский, генеральный директор «Экспанты».

Решения компаний холдинга разрабатываются с возможностью бесшовной интеграции, при этом разработчики сохраняют операционную независимость компаний, получая доступ к ресурсам всей группы.

Управляющий директор «Экспанты» Илья Измайлов, комментируя планы на 2026 г., сказал: «Первая приоритетная задача – завершить инвестиционный цикл. Важно дополнить текущий портфель 1-2 компаниями-разработчиками, синергия с которыми будет максимальной. Кроме того, будем стараться сохранить темп роста бизнеса по всей группе, повышая как уровень зрелости продуктов, так и качество процессов продажи и внедрения».