Объем закупок госзаказчиков у малых технологических компаний в 2025 году вырос на 13% и достиг почти 200 млрд рублей

Малые технологические компании (МТК) поставили госзаказчикам в 2025 г. товаров и услуг в рамках 223-ФЗ более чем на 198 млрд руб. Это на 13% больше, чем было годом ранее. Одновременно увеличилось число МТК, заключивших договоры в рамках 223-ФЗ: по итогам 2025 г. их количество выросло на 35% и превысило 1,8 тыс.. Заказчиками МТК-поставщиков выступили более 3,8 тыс. компаний с госучастием. Об этом CNews сообщили представители АО «Корпорация «МСП»

«Сегодня вместе с ростом спроса на высокотехнологичную продукцию увеличивается число российских МТК, которые могут закрывать имеющиеся потребности заказчиков. Участие в госзакупках обеспечивает малым технологическим компаниям стабильный и часто долгосрочный заказ, который формирует не только ритмичное поступление финансовых средств, но и дает импульс для дальнейшего развития компетенций. В 2025 г. из более чем 6,5 тыс. МТК уже более 1,8 тыс. стали поставщиками по 223-ФЗ. То есть уже фактически каждая третья МТК в стране поставляет свою продукцию или оказывает услуги крупнейшим госзаказчикам. В прошлом году наибольший объем закупок у МТК совершили компании из банковского сектора, страховой сферы и атомной отрасли», — сказал первый заместитель министра экономического развития России Максим Колесников.

Наибольшее число МТК-поставщиков зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Республике Татарстан. Далее по их количеству следуют Московская область, Пермский край, Свердловская область, Удмуртская Республика и Нижегородская область. Всего к началу 2026 г. количество малых технологических компаний в России превысило 6,5 тыс., из которых 6,1 тыс. относятся к малым и средним предприятиям.

«Малые и средние предприятия из числа МТК в 2025 г. расширяли участие в закупочных процедурах. По итогам года объем закупок у них превысил 133 млрд руб., это две трети от всей суммы закупок у малых технологических компаний. По сравнению с годом ранее эта цифра выросла более чем на 13 млрд руб. Одновременно увеличилось число МСП-МТК, выступающих в качестве поставщиков: в 2025 г. их число достигло почти 1,7 тыс., тогда как годом ранее это было около 1,3 тыс. То есть можно говорить о том, что компании с госучастием все чаще рассматривают малый и средний бизнес как ответственных партнеров, которым можно доверять исполнение сложных, порой уникальных заказов», — сказал генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

Наиболее востребованной номенклатурой, поставляемой МТК из числа малых и средних предприятий, в 2025 г. стали программные продукты. На них пришлось 26,5 млрд руб. из общего объема закупок. Объем закупок машин и оборудования у МТК составил 15 млрд руб. Свыше 12 млрд руб. пришлось на поставки компьютерного оборудования.

223-ФЗ предусматривает обязанность для заказчиков, перечень которых утвержден Правительством России, ежегодно увеличивать объем закупки инновационной и высокотехнологичной продукции на 10%, в том числе у субъектов МСП на 5%.