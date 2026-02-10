В НИЯУ МИФИ открыта ИТ-лаборатория «Ред Софт»

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ совместно с компанией «Ред Софт» открыл ИТ-лабораторию. Образовательное пространство на базе вуза создано для практического обучения студентов работе с отечественным программным обеспечением. В лаборатории установлено российское оборудование и ПО, на котором можно вести полноценные исследования и создавать научные проекты.

В ИТ-лаборатории будут учить студентов НИЯУ МИФИ практическим аспектам работы с российским ПО. Учащиеся смогут освоить перспективные ИТ-направления, попробовать свои силы в реальных проектах, получить навыки и опыт по востребованным в стране инженерно-техническим специальностям.

В лаборатории Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ развернуто 15 рабочих мест на отечественном оборудовании и ПО. В учебном процессе будут использованы продукты «Ред Софт»: «Ред ОС Образовательная редакция» – операционная система для учебных учреждений; «Ред Адм» – система централизованного управления ИТ-инфраструктурой; «Ред Виртуализация» – система управления виртуализацией серверов и рабочих станций; «Ред База Данных» – система управления базами данных.

Лаборатория станет площадкой для мастер-классов, вебинаров с профильными экспертами и разработчиками компании «Ред Софт», научно-исследовательских работ, сертификации и стажировки студентов.

«ИТ-лаборатория в НИЯУ МИФИ – это инвестиция в будущее. На базе одного из крупнейших технических вузов страны мы будем вместе готовить инженеров, которые смогут обеспечить технологический суверенитет России. Для нас важно, чтобы студенты университета наравне с теорией получали практический опыт работы с лучшим отечественным инфраструктурным ПО. Партнерство с НИЯУ МИФИ позволит нам выстроить такую подготовку на системной основе», — сказал заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.

Новая лаборатория станет частью образовательной системы университета и позволит расширить практико-ориентированное обучение. «Ред Софт» и НИЯУ МИФИ будут готовить совместные программы, вести проектную работу и готовить специалистов для высокотехнологичных отраслей экономики.

«Открытие лаборатории компании «Ред Софт» в стенах Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» — это значимый шаг в развитии нашего технологического образования. Он полностью соответствует миссии МИФИ как флагмана подготовки кадров для высокотехнологичных и стратегических отраслей экономики России. Сегодня как никогда востребованы специалисты, которые не только обладают фундаментальными знаниями в области информационных технологий, но и имеют глубокие практические навыки работы с отечественным программным обеспечением. Открытие этой лаборатории укрепляет позиции МИФИ как центра компетенций в области импортозамещения программного обеспечения и вносит весомый вклад в обеспечение технологической независимости России», — отметил первый проректор, доктор физико-математических наук, профессор НИЯУ МИФИ Олег Нагорнов.