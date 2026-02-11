«Делимобиль» объявил о запуске программы выкупа облигаций со сроком погашения в 2026 году объемом до 2 млн ценных бумаг

ПАО «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль», тикер DELI), оператор каршеринга в России, объявило о принятии советом директоров 10 февраля 2026 г. решения о реализации программы добровольного выкупа находящихся в обращении облигаций серий 001Р-02, 001Р-04 и 001Р-05. Общий лимит выкупа составляет не более 2 млн облигаций по всем указанным выпускам суммарно.

Предложение о выкупе распространяется на следующие ценные бумаги: 001Р-02, ISIN: RU000A106A86, дата погашения 22 мая 2026 г., цена выкупа не более 96% от номинальной стоимости; 001Р-04, ISIN: RU000A109TG2, дата погашения 8 октября 2026 г., цена выкупа не более 90% от номинальной стоимости; 001Р-05, ISIN: RU000A10AV31, дата погашения 12 мая 2026 г., цена выкупа не более 96% от номинальной стоимости.

Держатели облигаций вправе направить оферты с указанием цены и объема облигаций, предлагаемых к продаже, в период с 10:00 24 февраля до 17:00 2 марта 2026 г. В соответствии с условиями программы компания планирует по 2 марта 2026 г. определить цену выкупа облигаций на основании анализа заявок, полученных в период направления оферт. Информация о цене приобретения облигаций, сроках и объеме выкупа по каждому выпуску будет своевременно раскрыта в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Агентом по приобретению облигаций в рамках программы выступает Газпромбанк, обеспечивающее полное сопровождение процесса выкупа и взаимодействие с брокерами.

Винченцо Трани, генеральный директор «Делимобиля», президент Итало-Российской торговой палаты, сказал: «Мы последовательно работаем над тем, чтобы все обязательства компании исполнялись в полном объеме и в срок. Запуск программы выкупа подтверждает устойчивую финансовую позицию «Делимобиля» и нашу способность гибко управлять долговой нагрузкой. Текущее соотношение доходности и риска по облигациям «Делимобиля» делает данные инструменты привлекательными с инвестиционной точки зрения. Держатели облигаций получают дополнительную возможность — предъявить бумаги к выкупу раньше планового срока погашения».