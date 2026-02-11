Предпринимателям помогут масштабировать бизнес: программу обучения с менторской поддержкой запустили Сбербанк и «Нетология»

Сбербанк и «Нетология» запустили курс-акселератор «Бизнес 360» для предпринимателей с оборотом 60–800 млн руб. в год, которые хотят масштабировать бизнес. Инициатива направлена на то, чтобы помочь владельцам бизнеса выстроить сильную, устойчивую и растущую компанию. Участники программы получат индивидуальную стратегию развития и детальную финансовую модель, определят ключевые точки роста и защитят бизнес-проект, готовый к масштабированию и привлекательный для инвестиций. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Первый образовательный модуль, посвященный построению и реализации стратегии компании, прошёл 28–29 января. Всего программа включает пять модулей и продлится до мая. Обучение проходит очно и онлайн. «Бизнес 360» –– это пятимесячный интенсив с фокусом на результат. В программе пять модулей: стратегия, продукт и клиенты, маркетинг и продажи, команда и процессы, масштаб и рост. Участники получат доступ к образовательным материалам «Нетологии» по ключевым инструментам и готовым шаблонам для бизнеса, смогут посетить сессии от практиков рынка с разбором кейсов, будут работать в парах, участвовать в мастермайндах и индивидуальных разборах с ментором. Методология основана на принципе «Предприниматель учит предпринимателя». Преподаватели и менторы –– действующие владельцы бизнеса с оборотом от одного млрд руб. Они дают участникам рабочие инструменты, помогают сразу внедрить эти инструменты в компанию и прийти к нужному результату.

Главное преимущество программы –– ее практическая ориентированность. Участники учатся у тех, кто сам построил крупный бизнес и продолжает им управлять, они перенимают не теоретические знания, а проверенные в деле методы. Сбербанк предоставляет предпринимателям комплексную поддержку, сочетая финансовые и нефинансовые сервисы для оптимального развития бизнеса. «Нетология» — доступ к современным образовательным материалам в удобном формате на собственной платформе. Программа «Бизнес 360» помогает системно подойти к масштабированию и открывает доступ к опыту успешных владельцев компаний.