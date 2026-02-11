Разработана уникальная методика прогнозирования скрытых дефектов в полимерных трубопроводах

Ученые Пермского Политеха и нефтяной компании «Лукойл» разработали специальную компьютерную программу, которая не ищет дефекты в уже изготовленных изделиях, а заранее прогнозирует, появятся ли они. Об этом CNews сообщили представители Пермского Политеха.

Под землей и морями проложена глобальная сеть трубопроводов, доставляющая ресурсы по всему миру. Но стальные трубы, подверженные коррозии, требуют дорогого обслуживания и несут риск аварий. Альтернативой стали конструкции из армированного пластика (ПАТ) — легкие, стойкие к ржавчине и более долговечные. Однако их ключевая проблема — скрытые внутренние повреждения (расслоения, неравномерность армирования), которые невозможно обнаружить обычными методами. Это ставит под сомнение безопасность массового внедрения ПАТ. Поэтому вместо поиска дефектов в готовых трубах необходим подход, основанный на опережении: прогнозировании и предотвращении угроз еще на этапе проектирования и производства.

По всему миру, под землей и на дне морей, проложена гигантская, невидимая глазу сеть артерий-труб. По ним течет нефть, природный газ, вода и множество химических продуктов. Это трубопроводный транспорт — самый эффективный и часто единственный способ доставить огромные объемы ресурсов на тысячи километров. Благодаря ему в наших домах есть тепло, на заправках — топливо, а на заводах — сырье. Однако у стальных труб, из которых до сих пор делают большинство магистралей, есть один главный и неустранимый минус — они ржавеют. Со временем вода, соль и вещества внутри конструкций разъедают металл, делая его тоньше и слабее. Все это приводит к постоянной угрозе аварий: труба может дать течь или даже лопнуть. Чтобы этого не случилось, за стальными сетями нужен непрерывный и дорогой контроль: их регулярно осматривают, покрывают специальной защитой, а поврежденные участки — вырезают и заменяют. Это огромные расходы и риск для экологии.

Решением стали современные трубы из армированного пластика (ПАТ). По своей сути, это многослойные конструкции похожие на «сэндвич»: их внутренний и внешний слой сделан из особо прочного пластика, который не может заржаветь, а между ними находится силовой каркас из тончайших, но невероятно крепких стеклянных нитей — стекловолокна. Именно они, уложенные в несколько плотных слоев, и принимают на себя основную нагрузку, обеспечивая прочность. Такая конструкция делает трубы легкими, стойкими к коррозии и потенциально более долговечными, чем стальные. Если вторые в агрессивных средах служат 10–15 лет, то полимерные армированные рассчитаны на 30–50 и более лет.

Благодаря этим преимуществам технология набирает популярность. В мире подобные изделия наиболее распространены в США, Канаде и на Ближнем Востоке. В России их внедрение также активно развивается, и согласно данным, к 2030 году строительство трубопроводов из ПАТ в стране увеличится более чем в два раза.

Однако у данной технологии есть неочевидная проблема — ее практически невозможно полноценно проверить. Дело в том, что главные угрозы для армированного пластика невидимы: это могут быть непроклеенные участки между слоями, неравномерное распределение стекловолокна или микротрещины в самом пластике. Обычными методами, которые работают для металла, эти дефекты не обнаружить. Получается, что труба может выглядеть абсолютно целой и новой, но при постоянной нагрузке под давлением слабое место внутри нее может привести к расслоению или разрыву. И на сегодня в России и мире не существует эффективных методов диагностики такого типа скрытых угроз в ПАТ, что ставит под вопрос их повсеместное безопасное внедрение.

Следовательно, для обеспечения безопасности необходимо не искать дефекты в готовой трубе, а научиться заранее предсказывать и предотвращать их появление.

Решение предложили ученые Пермского Политеха. Они разработали специальную компьютерную программу, которая не ищет дефекты в уже изготовленных трубах, а заранее прогнозирует, появятся ли они. Эта система способна смоделировать виртуальную копию будущей трубы и точно рассчитать, возникнут ли в ней опасные напряжения, где и при каких условиях.

«Работа алгоритма разбита на три шага, которые соответствуют этапам реального производства. На первой стадии инженеры вводят в систему все исходные данные из проекта разработки: значения будущей трубы — содержание стекловолокна от 10% до 65%, угол укладки волокон и количество слоев (например, 2, 4 или 7), свойства связующего вещества — его эластичность и усадку при отверждении, а также технологическую температуру процесса. На основе этих параметров программа рассчитывает фундаментальные технические показатели будущей трубы — ее прочность, жесткость или упругость, а также поведение при растяжении, сжатии или нагреве», — сказала Ляйсан Сахабутдинова, доцент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика», кандидат технических наук.

На следующем этапе программа начинает послойно, как конструктор, собирать трубу с заданными параметрами, рассчитывая те самые опасные внутренние напряжения, которые могут остаться в материале после производства.

Затем, на завершающей стадии, трубу проверяют на прочность. На нее подают такое же давление, как в реальном нефтепроводе. Алгоритм анализирует поведение материала в реальных условиях с учетом остаточных технологических напряжений. Для точного расчета компьютер разбивает трубу на миллионы мелких частей и проверяет, что происходит с каждой из них под нагрузкой. Путем такого моделирования различных конструкций ученые выяснили, например, что в трубе с семью слоями армирования напряжения гораздо опаснее, чем в двухслойной.

ПАТ является композиционной конструкцией, в которой слой стекловолокна оказывает максимальное влияние на эксплуатационные характеристики. Разработанный алгоритм позволяет прогнозировать влияние геометрической конфигурации армированного слоя на состояние трубы при монтаже/демонтаже и эксплуатации. Это в свою очередь позволит рационализировать технологический процесс производства, а также дает возможность подбирать геометрии труб для конкретных условий эксплуатации.

Именно на этой стадии становится ясно, как поведут себя в реальности трубы, которые по всем прежним расчетам считались надежными. Программа либо подтверждает их безопасность, либо, что гораздо важнее, находит скрытый изъян, показывая, в каком именно месте и при каких условиях конструкция может не выдержать. Этот результат превращает невидимую угрозу в конкретный, измеримый риск, которым можно управлять уже на этапе проектирования, меняя конструкцию или технологию производства, чтобы предотвратить будущие аварии.

«В отличие от многих существующих исследований, которые анализируют поведение труб только под эксплуатационной нагрузкой — то есть проверяют, что происходит с готовым изделием, когда по нему уже пускают нефть или газ под давлением, — наша методика работает гораздо глубже. Она начинает с самого начала, учитывая не только то, что происходит с трубой во время ее работы, но и то, что возникло в ней на этапе производства», — сказала Анна Каменских, доцент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика», заведующий лабораторией цифрового инжиниринга машиностроительных процессов и производств, кандидат технических наук.

Таким образом, использование надежных полимерных труб позволит безопаснее и экономичнее осваивать месторождения, снижая аварийные и экологические риски. Программа ученых закладывает основу для будущих стандартов и методов диагностики. На ее основе можно будет создавать средства неразрушающего контроля, выявлять уязвимости на стадии проектирования и формировать рекомендации по монтажу и эксплуатации. В итоге это приведет к созданию более безопасных и долговечных трубопроводов, что укрепит энергетическую и экологическую стабильность.

На данном этапе разработку пермских ученых уже рассматривает к внедрению научно-проектный комплекс ООО «Лукойл-Инжиниринг» нефтяной компании ПАО «Лукойл».