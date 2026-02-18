54% руководителей и собственников микробизнеса лично контролируют продажи в CRM

По данным исследования российского рынка CRM-систем, проведенного аналитическим агентством J'son & Partners Consulting, собственники и руководители микро-бизнеса принимают активное участие в процессах продаж — 54% респондентов назвали CEO активными пользователями CRM-систем в своих компаниях. При этом команда продаж занимает второе место — ее назвали 51% участников, а руководитель отдела продаж активно пользуется CRM в 41% компаний. Об этом CNews сообщили представители J'son & Partners Consulting.

Эти данные отражают реальную ситуацию в микро-бизнесе, где собственник часто сам занимается продажами или выполняет функции руководителя отдела продаж, а значит CRM становится его рабочим инструментом. С CRM микро-компании получают возможность управляемого роста, планирования продаж, аналитики. Как показывают данные исследования, в микро-компаниях CRM используются не только для учета сделок и коммуникации с клиентами — растет интерес к аналитическим возможностям этих систем.

Для большинства участников исследования основной триггер внедрения CRM-систем — необходимость ведения аналитики, так ответили 60% респондентов. При этом для микро-бизнеса качество аналитических инструментов CRM стало одним из приоритетных факторов при выборе решения — респонденты оценили его важность в 41%.

Также микро-компании ожидают внедрения ИИ-инструментов в CRM, и прежде всего в именно в аналитические процессы. Так, 1/5 малых и микро-компаний видят наибольшую ценность ИИ в CRM в рекомендациях по удержанию клиентов.

По мере роста компании и развития системы продаж непосредственное участие генерального директора или собственника в этих процессах снижается. Это показывают и данные исследования: в малом бизнесе CRM-системой активно пользуются 34% руководителей, в среднем — 28%, в крупных компаниях — 24%.

Об исследовании. Эмпирическая база исследования — опрос 1 тыс. компаний, проведенный в ноябре 2025 - январе 2026. Респондентами выступали лица, принимающие решения о выборе CRM, а также специалисты, непосредственно работающие с ними. 69% респондентов работают с CRM ежедневно, 23% — еженедельно, 7% — несколько раз в месяц, а оставшиеся 2% — несколько раз в год.