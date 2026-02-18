«Магнит» и РЭУ им. Г.В. Плеханова заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области образования и инноваций в ритейле

Ритейлер «Магнит» заключил соглашение о сотрудничестве с Российским экономическим университетом имени Г.В. Плеханова. Документ подписан в рамках реализации национальных приоритетов в области развития кадрового потенциала, цифровой трансформации и устойчивого развития розничной торговли.

Соглашение направлено на создание эффективной экосистемы взаимодействия между наукой и бизнесом. Оно предусматривает совместную реализацию образовательных, научных и инновационных инициатив, а также содействие трудоустройству молодых специалистов в крупнейшую розничную сеть страны.

В рамках партнерства стороны будут работать по ряду ключевых направлений, включая разработку и реализацию учебных программ, совместных научно-исследовательских и прикладных проектов в области безопасности и управления качеством, инноваций, логистики и устойчивого развития в ритейле. Стороны также планируют создать сетевую магистерскую программу или специализированные модули в области менеджмента качества и управления процессами в розничной торговле.

Предполагается, что учебный процесс будет включать выездные занятия, прохождение практики и стажировок в подразделениях группы компаний «Магнит». Эксперты «Магнита» будут привлекаться к образовательному процессу в формате гостевых лекций, мастер-классов и участия в государственных аттестационных комиссиях. Ритейлер и вуз также планируют проводить научно-практические конференции, круглые столы и отраслевые семинары, готовить совместные научные и аналитические материалы, посвящённые актуальным вызовам и трендам ритейла.

В ближайшие месяцы стороны приступят к формированию рабочих групп, запуску пилотных программ повышения квалификации и организации первых стажировок студентов.

Анна Мелешина, управляющий директор «Магнита», сказала: «Подписание соглашения с РЭУ им. Г.В. Плеханова стало важным шагом в развитии образовательно-корпоративного взаимодействия, объединив научный потенциал ведущего экономического вуза страны и практический опыт одного из лидеров российского ритейла. Сотрудничество позволит нам получить квалифицированных молодых специалистов, подготовленных к работе именно в нашей компании – с необходимыми знаниями и навыками, которые требуются для преодоления вызовов и построения успешной карьеры в будущем. Подготовка молодых профессионалов – с учетом тонкостей работы в отрасли, с возможностью попробовать применить знания на практике уже во время учебы – является важной задачей, особенно на фоне нехватки кадров, с которой столкнулся ритейл».

Иван Лобанов, ректор ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», сказал: «Сотрудничество с группой компаний «Магнит» — яркий пример того, как ведущий экономический университет и лидер российского ритейла могут вместе формировать будущее отрасли. Благодаря этому партнерству мы не просто обновляем образовательные программы — мы создаем живую экосистему, где теория встречается с практикой, а студенты погружаются в реальные вызовы рынка. Совместные проекты, стажировки, научные исследования и разработка новых модулей в области управления качеством позволят готовить специалистов, востребованных здесь и сейчас. Уверен: именно такие союзы науки и бизнеса станут основой устойчивого развития экономики страны».