МИРЭА и «Айтеко» запустили образовательный курс для подготовки будущих ИТ-специалистов

На базе Российского технологического университета МИРЭА стартовал специализированный лекционный курс, разработанный ведущими экспертами многопрофильной группы компаний «Айтеко». Программа направлена на подготовку высококвалифицированных ИT-специалистов и включает такие актуальные темы, как сети передачи данных, унифицированные коммуникации (IP-телефония, видеоконференцсвязь, электронная почта и мессенджеры), информационная безопасность, системы хранения данных, а также отдельный модуль по искусственному интеллекту. Об этом CNews сообщили представители «Айтеко».

Курс проводится при поддержке ректора МИРЭА Станислава Куджа и президента МИРЭА, академика РАН Александра Сигова. В рамках сотрудничества на базе университета также разворачивается Центр компетенций компании «Айтеко», который станет площадкой, объединяющей студентов с профессионалами в области ИТ.

«Мы рады запустить этот курс в партнерстве с «Айтеко», одной из ведущих компаний в сфере информационных технологий. Для наших студентов это уникальная возможность получить практические знания от экспертов и попробовать свои силы в решении реальных бизнес-задач уже во время обучения. Такой симбиоз академической подготовки и прикладного опыта — именно то, что нужно современным IT-специалистам для успешного старта карьеры», — отметил Станислав Кудж, ректор МИРЭА.

В течении трех месяцев участники курса погрузятся в практику современной ИТ-индустрии. Лекции будут проводить руководители технических подразделений «Айтеко» по разработанной ими авторской программе. Обучение будет базироваться на практическом опыте специалистов и анализе реальных кейсов из опыта компании. По завершению курса лучшие выпускники получат возможность пройти полугодовую стажировку в «Айтеко».

«Для «Айтеко» подобные образовательные инициативы – это важный вклад в развитие будущего IT-индустрии. Мы заинтересованы в том, чтобы лучшие студенты МИРЭА, уже обладающие достаточно сильной теоретической базой, могли применить свои способности на практике в рамках реальных проектов нашей компании», — сказал Артур Коплик, заместитель технического директора «Айтеко».