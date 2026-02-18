CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

МИРЭА и «Айтеко» запустили образовательный курс для подготовки будущих ИТ-специалистов

На базе Российского технологического университета МИРЭА стартовал специализированный лекционный курс, разработанный ведущими экспертами многопрофильной группы компаний «Айтеко». Программа направлена на подготовку высококвалифицированных ИT-специалистов и включает такие актуальные темы, как сети передачи данных, унифицированные коммуникации (IP-телефония, видеоконференцсвязь, электронная почта и мессенджеры), информационная безопасность, системы хранения данных, а также отдельный модуль по искусственному интеллекту. Об этом CNews сообщили представители «Айтеко».

Курс проводится при поддержке ректора МИРЭА Станислава Куджа и президента МИРЭА, академика РАН Александра Сигова. В рамках сотрудничества на базе университета также разворачивается Центр компетенций компании «Айтеко», который станет площадкой, объединяющей студентов с профессионалами в области ИТ.

«Мы рады запустить этот курс в партнерстве с «Айтеко», одной из ведущих компаний в сфере информационных технологий. Для наших студентов это уникальная возможность получить практические знания от экспертов и попробовать свои силы в решении реальных бизнес-задач уже во время обучения. Такой симбиоз академической подготовки и прикладного опыта — именно то, что нужно современным IT-специалистам для успешного старта карьеры», — отметил Станислав Кудж, ректор МИРЭА.

В течении трех месяцев участники курса погрузятся в практику современной ИТ-индустрии. Лекции будут проводить руководители технических подразделений «Айтеко» по разработанной ими авторской программе. Обучение будет базироваться на практическом опыте специалистов и анализе реальных кейсов из опыта компании. По завершению курса лучшие выпускники получат возможность пройти полугодовую стажировку в «Айтеко».

«Для «Айтеко» подобные образовательные инициативы – это важный вклад в развитие будущего IT-индустрии. Мы заинтересованы в том, чтобы лучшие студенты МИРЭА, уже обладающие достаточно сильной теоретической базой, могли применить свои способности на практике в рамках реальных проектов нашей компании», — сказал Артур Коплик, заместитель технического директора «Айтеко».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как цифровизация идей сотрудников помогает производству экономить миллионы

Покупателям приготовиться. Рост цен на российские серверы к лету может достичь 170%, на ПК - 110%

Экономия на закупках и уменьшение складских запасов: как эффективно управлять НСИ

Бывший топ-менеджер МТС и «Роснефти» возглавил российского «убийцу» Zoom

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Российские компании сегодня ограничены в средствах защиты от кибератак

Менеджер магазина выписывал себе и друзьям скидки до 99% на дорогую электронику. Ущерб превысил $100 тысяч

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще