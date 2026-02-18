CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Smart Engines запатентовала в США сканер с ИИ, который сам проверяет паспорта любых стран

Компания Smart Engines сообщила о получении в США патента на сканер нового поколения со встроенным искусственным интеллектом для проверки подлинности паспортно-визовых документов 235 государств и юрисдикций мира, включая РФ, страны СНГ, БРИКС и другие. Разработка представляет собой автономный комплекс под управлением ИИ-модели «Шерлок 2о», который самостоятельно определяет тип документа и автоматически выбирает подходящий алгоритм для многоуровневой проверки по 600 признакам. Это уже 17 патент компании в США.

«Инструментальная проверка подлинности документов – основа системы управления рисками в государственном и корпоративном секторе. Однако при работе с документами разных стран старые решения сталкивались с программными или аппаратными ограничениями и требовали активного участия человека. Запатентованный сканер призван решить эту проблему – саморегулирующийся комплекс с ИИ определяет тип документа и проводит полный комплекс всех доступных проверок, включая глубокий анализ голограмм, OVD и OVI. Это позволяет обеспечить единый высокий стандарт проверки без потери качества при работе с документами разных государств», – отметил Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines, д.т.н.

Ключевая особенность устройства – автоматический мониторинг сканируемых документов в разных спектрах и условиях освещения. Это позволяет определять, какой именно документ находится в сканере: внутренний паспорт, загранпаспорт, удостоверение личности стран СНГ или паспортно-визовые документы любого государства мира. После определения типа встроенный ИИ самостоятельно принимает решение о наборе необходимых проверок, адаптируя процедуру аутентификации под конкретный тип бланка и его защитные особенности. Помимо документов РФ, сканер проверяет на подлинность документы Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Китая, Индии, США и других стран.

Комплекс одновременно выполняет распознавание данных из визуальной и машиночитаемой зон документа, метки RFID, а также проверяет согласованность всей извлеченной информации. В зависимости от типа документа устройство проводит анализ в оптическом, ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах, проверяя бланк, наличие защитных флуоресцентных волокон и других защитных элементов. Благодаря встроенной динамической периферийной подсветке сканер также позволяет без механического воздействия анализировать поведение голограмм, оптически изменяющихся элементов и чернил в документе при разной интенсивности освещения. В общей сложности система проверяет более 600 признаков, обнаруживая следы механического вмешательства, переклейки фотографий и подмены данных.

Все процессы от анализа изображения до принятия решения осуществляются локально внутри устройства. Разработка не требует сложной интеграции и внешнего интерфейса и совместима с широким спектром платформ, включая тонкие клиенты и мобильные устройства на базе отечественных операционных систем. Это делает комплекс надежным инструментом для многоуровневой проверки подлинности любых документов, готовым к интенсивной эксплуатации в государственных учреждениях, банках, аэропортах и бизнесе.

Smart Engines патентует свои технологии в области компьютерного зрения и распознавания документов в России и других странах мира. На сегодняшний день портфель интеллектуальной собственности компании насчитывает 17 патентов США на разработки в области искусственного интеллекта.

