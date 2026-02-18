CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе Искусственный интеллект axenix
|

В федеральный перечень включен школьный учебник по ИИ от «Альянса в сфере ИИ» и ГК «Просвещение»

Министерство просвещения России приказом № 973 включило в федеральный перечень учебников первый масштабный школьный курс по искусственному интеллекту. Учебники «Введение в искусственный интеллект» для пятых–шестых, седьмых–восьмых и девятых классов разработали компании «Альянса в сфере искусственного интеллекта» и издательство «с». Уже этом году российские школы смогут получить современный инструмент для системного обучения школьников этим инновационным технологиям. Об этом CNews сообщили представители «Альянса в сфере искусственного интеллекта».

Ко всем учебникам прилагаются видеоматериалы и интерактивные тесты на тему искусственного интеллекта. На специальной, разработанной для проекта цифровой образовательной платформе, школьники могут выполнять практические задания в российских генеративных нейросетях. Она обеспечивает полную безопасность (0+), отсутствие рекламы и не требует авторизации.

Вместе с учебниками педагоги получают подробные методические рекомендации, что поможет педагогам качественно подготовиться к занятиям. Включение в перечень подтверждает соответствие учебников федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС).

Александр Ведяхин, председатель наблюдательно совета «Альянса в сфере ИИ», первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Сегодня дети начинают взаимодействовать с искусственным интеллектом очень рано. Учебные пособия, созданные членами Альянса в сфере искусственного интеллекта и издательством "Просвещение", нацелены на практику: они учат ребят не просто механически пользоваться ИИ-инструментами, но и понимать принципы их работы, видеть их возможности и ограничения, мыслить критически. А ребята, которых по-настоящему заинтересует искусственный интеллект, смогут получить более глубокие знания и начать разрабатывать собственные решения на базе нейросети от «Сбера» – «ГигаЧат». Первые в России школьные учебники по ИИ — это инвестиция в будущее, важный вклад в развитие конкурентоспособности страны и укрепление её технологического суверенитета».

Валерия Воробьева, генеральный директор «Альянса в сфере искусственного интеллекта»: «Учебники по искусственному интеллекту для пятых–девятых классов — это стратегический шаг всей страны к формированию поколения ответственных пользователей ИИ. Эти материалы дают школьникам комплексные знания: от преимуществ технологий ИИ до их ограничений, правил безопасного и этичного применения. «Альянс в сфере искусственного интеллекта» видит свою задачу в том, чтобы использование технологий ИИ было грамотным и осознанным и способствовало наращиванию человеческого потенциала нашей страны».

Надежда Колесникова, главный редактор издательства «Просвещение»: «Искусственный интеллект уже присутствует в нашей повседневной и профессиональной жизни. В обществе сформирована потребность в обучении этим новым технологиям не только взрослых, но и детей. Сразу встал вопрос: кто будет авторами новых учебников? Бесспорно, это должны быть специалисты, эксперты, которые работают в области ИИ. Так родилось партнерство с «Альянсом в сфере искусственного интеллекта». Уверены, что с помощью наших учебников школьники научатся использовать эти технологии безопасно и с пользой для себя. Искусственный интеллект развивается, поэтому мы уверены, что и наше сотрудничество с Альянсом продолжится и уже в этом году российские школы смогут получить современный инструмент для системного обучения школьников современным технологиям».

Казакова Елена, доктор педагогических наук: «Мы создали серию учебников «Введение в искусственный интеллект», чтобы вместе со школьниками найти ответ на вопрос — как стать сильнее, умнее и человечнее в эру стремительного развития искусственного интеллекта во всем мире».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Российские компании сегодня ограничены в средствах защиты от кибератак

Покупателям приготовиться. Рост цен на российские серверы к лету может достичь 170%, на ПК - 110%

Экономия на закупках и уменьшение складских запасов: как эффективно управлять НСИ

Бывший топ-менеджер МТС и «Роснефти» возглавил российского «убийцу» Zoom

Как цифровизация идей сотрудников помогает производству экономить миллионы

Менеджер магазина выписывал себе и друзьям скидки до 99% на дорогую электронику. Ущерб превысил $100 тысяч

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще