CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты
|

Softline объявила росте по всем ключевым показателям по итогам 2025 года

Холдинг Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявил основные неаудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за IV квартал и 12 месяцев 2025 г.

За 12 месяцев 2025 г. холдинг достиг следующих результатов:

Оборот компании достиг 131,9 млрд руб., увеличившись на 9% по сравнению с показателем, зафиксированным по итогам 12 месяцев 2024 г. В структуре оборота 32% пришлось на продажи собственных решений группы, что составляет 42,2 млрд руб. (+22% год к году).

Валовая прибыль увеличилась на 26% год к году и составила 46,6 млрд руб. Доля валовой прибыли, полученной группой от продажи высокорентабельных решений собственного производства, составила 68%. В результате валовая рентабельность компании достигла 35,4%.

Скорректированная EBITDA за 12 месяцев 2025 г. выросла на 14% год к году и составила 8,1 млрд руб.

Операционная прибыль компании за обозначенный период увеличилась до 2,4 млрд руб.

По итогам IV квартала 2025 года:

Оборот компании достиг 58,1 млрд руб. (+17% год к году), в структуре оборота 28% пришлось на продажи собственных решений группы, что составляет 16,2 млрд руб. (+18% год к году).

Валовая прибыль при этом увеличилась на 50% год к году и составила 19,5 млрд руб. Доля валовой прибыли, полученной группой от продажи высокорентабельных решений собственного производства, составила 60%, при этом валовая рентабельность собственных решений возросла год к году до 72%. В результате валовая рентабельность компании в IV квартале 2025 г. достигла 33,5% (+7,3 п.п. год к году).

Скорректированная EBITDA в IV квартале 2025 г. выросла на 33% и составила 3,3 млрд руб.

Операционная прибыль компании за обозначенный период увеличилась на 68% до 1,9 млрд руб.

Количество сотрудников группы на 31 декабря 2025 года составило 10,7 тыс. человек. Количество высококвалифицированных инженеров и разработчиков в составе команды превышает 50%, что подчеркивает технологичность бизнеса и фокус компании на собственные разработки, а также сложные комплексные решения.

Владимир Лавров, генеральный директор (СЕО) Softline, сказал: «2025 г. стал для ПАО «Софтлайн» годом продолжения качественной трансформации. Мы завершили год с ростом всех ключевых финансовых показателей, но главное – добились существенного улучшения структуры бизнеса, что позитивно скажется на долгосрочном горизонте. Значительный рост доли собственных решений и продуктов – результат системной работы, в том числе, по интеграции приобретённых активов и созданию синергий между кластерами. Их взаимодействие уже сегодня усиливает наши продуктовые компетенции и открывает новые возможности для развития высокомаржинальных направлений. Уверен, что реализуемая стратегия формирует устойчивую базу для дальнейшего роста и создания долгосрочной акционерной стоимости».

Артем Тараканов, финансовый директор (CFO) Softline, сказал»: «Мы завершили 2025 год с высокой и растущей валовой рентабельностью 35,4% – это лучший показатель эффективности нашей бизнес-модели. Опережающий рост валовой прибыли (+26% при росте оборота 9%) демонстрирует результат фокуса на собственных высокомаржинальных решениях и максимизации прибыльности по каждому проекту. Важно отметить, что таких результатов мы достигаем, сохраняя консервативный подход к управлению долгом. Соотношение скорректированного чистого долга к скорректированной EBITDA за последние 12 месяцев стабильно ниже 2x, что подтверждает нашу финансовую устойчивость. Взвешенное финансовое планирование обеспечивает устойчивость бизнеса группы и необходимые ресурсы для дальнейшего роста».

Softline объявила о прогнозе по финансовым показателям компании на 2026 финансовый год: увеличение оборота группы до 145–155 млрд руб.; увеличение валовой прибыли до 50–55 млрд руб. за счет увеличения рентабельности и роста доли собственных продуктов и решений; увеличение скорректированного показателя EBITDA до 9–9,5 млрд руб.; соотношение скорректированного чистого долга к скорректированной EBITDA группы на конец 2026 г. ожидается на уровне не более 2.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как цифровизация идей сотрудников помогает производству экономить миллионы

Созданный «Роснано» производитель микроэлектроники решил обанкротиться. В убыток отработано не менее пяти лет

Валентин Губарев, «Крок»: При сокращении ИТ-бюджетов бизнес требует четких аргументов для каждого вложения

В России создана компактная антенна для ГЛОНАСС на основе керамики

За счет чего платформенная архитектура снижает стоимость автоматизации на 40–60%

Создатель Astra Linux предупреждает: В России возник риск кражи из компаний техники и комплектующих для ПК

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще