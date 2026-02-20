CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«НЕКСТБИ» запустила пилотные проекты в важнейших отраслях России в 2025 году

Российский разработчик enterprise-решений «НЕКСТБИ» подвел ключевые итоги 2025 г., который стал знаковым для компании. Год был отмечен успешным выводом на рынок собственной платформы, реализацией первых пилотных проектов и активным развитием функциональности продукта. Об этом CNews сообщили представители «НЕКСТБИ».

В 2025 г. компания «НЕКСТБИ» представила рынку суверенную интеграционную платформу нового поколения, сочетающую в себе возможности ETL, BI и ERM-систем. Решение, разработанное на современном технологическом стеке с приоритетом инженерного подхода к архитектуре, ориентировано на задачи цифровой трансформации, автоматизации бизнес-процессов и обеспечения технологической независимости.

Ключевыми особенностями платформы стали конвергентная функциональность, работа в закрытом контуре (on-premise) и независимость от облаков и интернета, что особенно актуально для организаций с высокими требованиями к безопасности данных, включая госсектор. Платформа позволяет интегрировать разрозненные системы, автоматизировать процессы, выявлять риски и ускорять принятие управленческих решений за счет встроенной аналитики и визуализации. Решение уже включено в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России.

Компания реализовала пилотные проекты в финансовой сфере, энергетической, добывающей (в том числе нефтегазовой), обрабатывающей (в том числе металлургической), фармацевтической и телекоммуникационной отраслях, в области логистики, ритейла, строительства, медиа и информационной безопасности. Пилоты позволили «НЕКСТБИ» апробировать ключевые сценарии использования платформы, проанализировать и учесть при ее развитии требования бизнеса с самой разной специализацией.

Важным шагом в развитии платформы в 2025 г. стало появление и последующее обновление ее решения ERM (Enterprise Risk Management), которое продолжается и сейчас. Данное решение предназначено для комплексного управления рисками, включая их идентификацию, оценку, мониторинг и формирование отчетности. Его обновление направлено на расширение библиотеки рисков, углубление аналитики и улучшение инструментов моделирования сценариев. Это позволит клиентам лучше управлять рисками при помощи решения в условиях нестабильности.

У самой платформы появилось несколько важных дополнительных инструментов – визуальный редактор BPMN-схем и гео-виджет с многослойными подложками активных областей. В конвейерной обработке стали доступны расширенные возможности AutoML, покрывающие большинство востребованных задач по этому направлению.

Кроме того, была проведена общая оптимизация производительности платформы. Благодаря пилотам внесен ряд улучшений в уже существующие ее компоненты, которые повысили эффективность работы аналитиков и ускорили сборку новых решений на базе продукта.

Рост числа клиентов потребовал от «НЕКСТБИ» развития не только самой платформы, но и изменения процессов внутри компании и расширения штата, который увеличился более, чем на 20%.

«2025 г. стал для нас временем стремительного роста и качественных изменений. Взаимодействие с новыми заказчиками, активная поддержка существующих клиентов и развитие платформы задали высокий темп. Поэтому мы планомерно усиливаем команду, отстраиваем внутренние процессы, стандартизируем подходы к разработке и внедрению. Мы создаем устойчивую экосистему, где мощный технологический инструмент подкреплен надежным сервисом», – отметил генеральный директор «НЕКСТБИ» Александр Цыкунов.

