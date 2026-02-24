CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

CEO Med-me.ru выступит с докладом на конференции CNews «Цифровое здравоохранение 2026»

26 февраля 2026 года в Москва состоится конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2026», где ключевой темой станет практическая реализация интероперабельности в медицинской ИТ-инфраструктуре.

В условиях, когда клиники используют разные МИС и ЛИС, а обмен данными с ЕГИСЗ, страховыми компаниями и внешними сервисами остается фрагментированным, вопрос интеграции переходит из разряда теоретических в категорию операционных рисков и прямых финансовых потерь.

В рамках деловой программы CEO Med-me.ru Александр Наследников представит доклад «Практические аспекты реализации интеграционного взаимодействия между участниками рынка по записи на приём и ЭМК». В центре выступления - архитектура интеграционной шины как инструмента синхронизации МИС, ЛИС, сервисов онлайн-записи, телемедицины и внешних партнеров в режиме реального времени.

Спикер разберёт различия между пассивной и активной моделями интеграции, применение стандартов HL7 и FHIR для обмена ЭМК, а подходы к системам для управления слотами записи. Отдельное внимание будет уделено экономике проекта: по данным внедрений Med-me.ru, перевод записи в онлайн позволяет экономить клиникам за счёт снижения нагрузки на колл-центр и оптимизации загрузки расписаний.

Практические кейсы: от интеграции с несколькими версиями МИС в распределённой сети до запуска передачи данных в ЕГИСЗ и пилотов по обезличенным RWD-датасетам для фармкомпаний – продемонстрируют, как переход от «интеграции всех со всеми» к модели единого цифрового контура сокращает сроки проектов и повышает управляемость процессов.

Конференция станет площадкой для обсуждения того, как превратить онлайн-запись, телемедицину и PRM-системы из точечных решений в основу цифровой клиники 2026 года.

