hh.ru и «Моя смена»: какие рабочие профессии самые «дорогие» и сколько они могут заработать за час и за месяц

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, совместно с сервисом подработки рядом с домом «Моя смена» проанализировали рынок труда и актуальные вакансии в сфере рабочего персонала в начале 2026 г. и выяснили, кому из «синих воротничков» работодатели предлагают наиболее высокие заработные платы. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Самыми высокооплачиваемыми рабочими специалистами в начале 2026 г. оказались сварщики. Медиана предлагаемых зарплат в вакансиях этих сотрудников составила 267 300 руб. На втором месте расположились электромонтажники (160 000 руб.), на третьем — машинисты и монтажники (по 146 900 руб.). Также в топ-10 рабочих с наибольшими зарплатами входят маляры и штукатуры (135 500 руб.), автослесари и автомеханики (120 200 руб.), токари, фрезеровщики и шлифовщики (119 900 руб.), водители (105 500 руб.), операторы станков с ЧПУ (104 300 руб.) и механики (103 200 руб.).

Топ-10 рабочих специализаций с самыми высокими предлагаемыми зарплатами в вакансиях по данным hh.ru, январь 2026

Рост зарплат среди «синих воротничков» можно отследить также по конкретным предложениям работодателей. В подборку вакансий с наибольшей оплатой труда на данный момент входят: машинист передвижного бетоносмесителя, от 552 000 руб. за вахту, до вычета налогов; сварщик НАКС ОХНВП РАД, от 460 000 руб. за месяц, на руки; монтажник лифтов, от 305 000 до 700 000 руб. за месяц, на руки; маляр по огнезащите кабеля, от 250 000 до 500 000 руб. за месяц, на руки; водитель категории Е, от 190 800 руб. за месяц, до вычета налогов.

«Российские компании готовы хорошо оплачивать труд «синих воротничков». Медиана предлагаемых зарплат для категории рабочих профессий в целом по стране составляет 81 310 руб., но в случае со сварщиками, электромонтажниками, машинистами и другими высококвалифицированными рабочими этот показатель может быть в разы выше. Важно отметить, что высокий уровень дохода сегодня можно получить не только при полной занятости. Среди производственных вакансий, которые соискатели могут рассматривать как подработку с почасовой оплатой, также наблюдается заметный рост заработной платы», — отметила Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

По данным сервиса подработки рядом с домом «Моя смена» (входит в ГК Verme), в январе 2026 г. самой высокооплачиваемой работой с почасовой оплатой стала позиция специалиста по заготовкам собственного производства в ритейле. Это сотрудники, которые занимаются приготовлением блюд на гриле, шашлыка, фарша и другой подобной продукции. За час они могут заработать в среднем 361,8 руб. За месяц такие специалисты могут заработать 95 500 тыс. руб.

На втором месте по уровню оплаты за час оказались пекари со средней ставкой 323,6 руб./ч, а тройку лидеров замыкают сборщики заказов — 313,8 руб./ч. При этом максимальные ставки в пекарнях достигают 403 руб./ч, а в сборке заказов — до 600 руб./ч. За месяц при такой ставке пекари на данный момент могут заработать 85 400 тыс. руб.

«Высокие ставки у сборщиков заказов отражают общую динамику логистического сегмента. Спрос на этих специалистов со стороны бизнеса устойчиво растет, и рынок реагирует соответствующим образом. В случае с пекарями и заготовщиками ключевую роль играет фактор квалификации: такая работа требует больше знаний и навыков, поэтому оплачивается лучше. Дополнительным драйвером служит структурный сдвиг в ритейле — доля готовой еды в продажах увеличивается, что формирует долгосрочный спрос на таких специалистов и усиливает конкуренцию за них и как следствие также влияет на уровень дохода, выводя эти специальности в лидеры по зарплатам в ритейле», — сказал директор по работе с ключевыми клиентами сервиса «Моя смена» Влад Твердохлеб.