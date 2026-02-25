ИТ-холдинг «Т1»: без сильных ИБ-команд компании рискуют застыть в развитии

Российский бизнес сегодня сталкивается с ростом киберугроз: атаки становятся сложнее, злоумышленники используют искусственный интеллект, а требования к устойчивости инфраструктуры усиливаются. Ключевым ограничением в этой ситуации становятся не технологии, а дефицит квалифицированных специалистов, считают в «Т1». Об этом CNews сообщил представитель холдинга.

По оценкам экспертов, в 2025 г. количество кибератак в России выросло почти вдвое, а в 2026 может увеличиться еще на треть. На этом фоне российский рынок информационной безопасности, по данным исследования «Т1», вырастет на 12%.

В условиях роста киберугроз компаниям важно не только искать специалистов на рынке, но и системно развивать их внутри. В «Т1» в 2025 г. 80% вакансий senior+ были закрыты внутренним наймом — благодаря экосистеме карьерного развития с возможностью ротаций и планирования профессионального роста. Такой подход позволяет формировать квалифицированные ИТ- и ИБ-команды с учетом специфики проектов, удерживать ключевых специалистов и снижать затраты на подбор, обеспечивая преемственность экспертизы и устойчивость критически важных систем.

«Чем глубже технологии проникают в бизнес-процессы, тем выше становятся киберриски. Нейросети уже используются злоумышленниками для автоматизации атак и обхода защитных механизмов. Чтобы оставаться на шаг впереди, ИБ-командам необходимо осваивать инструменты искусственного интеллекта — понимать принципы их работы и применять их для выявления угроз и превентивной защиты», — сказала Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора по персоналу ИТ-холдинге «Т1».

Еще одним обязательным условием для работы в ИТ и ИБ становится непрерывное обучение. По данным «Т1», уже к 2030 г. не менее 80% программистов потребуется переподготовка в области работы с ИИ. Умение применять искусственный интеллект в своей профессии в ближайшие годы станет базовым навыком для ИТ-специалиста.

Чтобы формировать сильные команды, компании должны системно развивать экспертизу своих сотрудников. Например, в Т1 специалисты проходят курсы по безопасной разработке. Внутри холдинга развивается сообщество Security сhampions, которое помогает внедрять лучшие практики ИБ на ранних этапах разработки и выстраивать взаимодействие между командами. Сейчас таких специалистов в компании 260, а к 2026 г. их число планируется увеличить до тысячи.

«Рынок труда одновременно переживает структурный дефицит и изменение требований к компетенциям. Сократилось количество вакансий, но вырос спрос на senior- и middle- специалистов. Компании, образовательные организации и государство уже начали синхронно перестраивать подходы к подготовке кадров. Без такого тесного взаимодействия преодолеть текущий разрыв между навыками студентов и требованиями рынка невозможно», — отметила Екатерина Колесникова.

В «Т1» системно работают в этом направлении. Холдинг сотрудничает с ведущими вузами страны и развивает образовательные программы в рамках федеральных проектов «Топ-ИИ» и «Топ-ИТ», ориентированных на подготовку специалистов по востребованным направлениям — от ИИ до разработки корпоративных ИТ-систем.