Школа авторов VK обучит блогеров создавать продающий контент

Школа авторов VK открывает регистрацию на образовательный интенсив для блогеров «Азбука UGC». Участники разберут, как устроена работа автора продающего контента, и перейдут к прикладным инструментам создания качественного UGC и его монетизации. Программа пройдет в онлайн-формате с 17 по 20 марта 2026 г. Об этом CNews сообщили представители VK.

Интенсив охватывает ключевые аспекты взаимодействия креатора с брендами — от требований к качеству и подходов к упаковке контента до организации продакшена и дальнейшего развития автора. Так, в программе отдельно выделены базовые элементы «картинки» — свет, композиция и чистота кадра — как факторы, влияющие на эффективность контента и его коммерческий потенциал.

Экспертом и спикером «Азбуки UGC» выступит Ксения Смолина, практикующий контент-креатор с опытом более пяти лет. В ее портфолио – работа с такими брендами, как «Кофемания», «Л’Этуаль», PUSY, Look Online и др.

По итогам обучения эксперты Школы Авторов VK определят лучших участников, которые получат доступ к закрытой онлайн-встрече с экспертом, где пройдет разбор их сообществ во «ВКонтакте» с рекомендациями по структуре, контенту и дальнейшему развитию.