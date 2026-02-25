CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Школа авторов VK обучит блогеров создавать продающий контент

Школа авторов VK открывает регистрацию на образовательный интенсив для блогеров «Азбука UGC». Участники разберут, как устроена работа автора продающего контента, и перейдут к прикладным инструментам создания качественного UGC и его монетизации. Программа пройдет в онлайн-формате с 17 по 20 марта 2026 г. Об этом CNews сообщили представители VK.

Интенсив охватывает ключевые аспекты взаимодействия креатора с брендами — от требований к качеству и подходов к упаковке контента до организации продакшена и дальнейшего развития автора. Так, в программе отдельно выделены базовые элементы «картинки» — свет, композиция и чистота кадра — как факторы, влияющие на эффективность контента и его коммерческий потенциал.

Экспертом и спикером «Азбуки UGC» выступит Ксения Смолина, практикующий контент-креатор с опытом более пяти лет. В ее портфолио – работа с такими брендами, как «Кофемания», «Л’Этуаль», PUSY, Look Online и др.

По итогам обучения эксперты Школы Авторов VK определят лучших участников, которые получат доступ к закрытой онлайн-встрече с экспертом, где пройдет разбор их сообществ во «ВКонтакте» с рекомендациями по структуре, контенту и дальнейшему развитию.

