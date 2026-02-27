CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Инвестиции рекламодателей в медийную рекламу на Ozon выросли в два раза в 2025 году

«Ozon Реклама» подвела итоги 2025 г. Всего вложения продавцов и брендов в медийную рекламу на площадке увеличились в два раза год к году. Рост показала вся медийная реклама — как со стороны продавцов маркетплейса, так и внешних рекламодателей. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Компании, не представленные на маркетплейсе как продавцы, все чаще используют Ozon как медийную площадку для решения задач на любом уровне воронки – от построения знания до роста продаж. В 2025 г. число таких рекламодателей выросло в 1,2 раза, а совокупный объем их бюджетов увеличился в 1,3 раза.

Лидерами по объему инвестиций по итогам 2025 г. стали категории электроника, еда, fashion и товары для животных. Наиболее заметный прирост обеспечили рекламодатели из категорий ритейл — в 4,7 раз, маркетинг – четыре раза и fashion – в три раза по сравнению с 2024 г.

Среди внешних брендов лидерами по объему рекламных бюджетов остаются компании из финансового сектора, ИT и телекома. Самую высокую динамику продемонстрировали сегменты FMCG — инвестиции увеличились в 6,5 раза, EdTech — в 3,1 раза и медицинские клиники — в 2,8 раза год к году. Более чем двукратный рост также показали авиация и товары для животных по сравнению с 2024 г.

В компании отмечают, что драйвером роста вложений в канал является постоянный рост качественной аудитории — в январе 2026 г. Ozon сохраняет лидерство по объему уникальной дневной и месячной аудитории. Так, ежемесячно на площадку заходит 84 млн пользователей.

«Результаты 2025 г. показали, что бюджеты перераспределяются в пользу площадок, способных одновременно обеспечивать масштаб, предсказуемый результат и эффективную экономику кампаний. В 2026 г. мы продолжим наращивать аудиторию платформы и развивать продуктовые решения как для предпринимателей, так и для внешних рекламодателей за счет расширения линейки форматов, повышения ее эффективности и усиления аналитических инструментов», — отметила Юлия Долотина, директор по операционному и трейд-маркетингу Ozon.

