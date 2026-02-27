Превратить диплом в бизнес-проект: студенты МАИ начнут выполнять ВКР в виде стартапов

Начиная с этого учебного года, в Московском авиационном институте (МАИ) студенты базового и специализированного высшего образования смогут выполнять выпускную квалификационную работу (ВКР) в виде стартапа. Такой подход будет способствовать развитию предпринимательских компетенций у будущих инженеров, коммерциализации их разработок и расширению взаимодействия с индустриальными партнерами. Об этом CNews сообщили представители МАИ.

«Возможность выполнять ВКР как стартап позволит студентам еще на первом курсе сформировать идею своего бизнес-проекта, работать над ним на протяжении всего обучения в вузе и довести его до определенного коммерческого результата, например, запустить продукт на рынок, — сказала руководитель стартап-экосистемы МАИ Нина Сухарева. — Нововведение направлено на развитие у студентов бизнес-мышления — способности определять и объективно обосновывать коммерческий потенциал научных разработок».

Над ВКР-стартапом можно будет работать исключительно в команде — от двух до четырех человек. При этом для участников выпускающая кафедра утвердит индивидуальное задание, а на защите экзаменационная комиссия оценит персональный вклад каждого в проект. При подготовке работы разрешено использовать результаты научных исследований, практик и материалы акселератора МАИ.

«Если верхний акселератор университета помогает масштабировать и коммерциализировать зрелые проекты, то нижний — сфокусирован на проработке бизнес-моделей и станет поддерживающим инструментом для команд, выполняющих ВКР-стартапы. Студенты смогут усилить коммерческий потенциал своих идей и использовать полученные материалы при подготовке диплома», — сказала Нина Сухарева.

Команды должны будут не только обосновать экономическую часть своих проектов, но и подтвердить их технологическую зрелость. Для студентов БВО обязательно наличие прототипа или функционального модуля, для студентов спец. ВО — минимально жизнеспособного продукта или прототипа с результатами пилотной апробации.

Курировать работу команд на ежемесячных трек-сессиях будут наставники — сотрудники выпускающих кафедр и акселератора, имеющие опыт запуска или масштабирования технологических проектов. Перед защитами бизнес-проекты проверит на реализуемость экспертная комиссия, в которую войдут представители университета и отрасли. Первые ВКР-стартапы маевцы защитят уже весной 2026 г. в пилотном режиме.