CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Превратить диплом в бизнес-проект: студенты МАИ начнут выполнять ВКР в виде стартапов

Начиная с этого учебного года, в Московском авиационном институте (МАИ) студенты базового и специализированного высшего образования смогут выполнять выпускную квалификационную работу (ВКР) в виде стартапа. Такой подход будет способствовать развитию предпринимательских компетенций у будущих инженеров, коммерциализации их разработок и расширению взаимодействия с индустриальными партнерами. Об этом CNews сообщили представители МАИ.

«Возможность выполнять ВКР как стартап позволит студентам еще на первом курсе сформировать идею своего бизнес-проекта, работать над ним на протяжении всего обучения в вузе и довести его до определенного коммерческого результата, например, запустить продукт на рынок, — сказала руководитель стартап-экосистемы МАИ Нина Сухарева. — Нововведение направлено на развитие у студентов бизнес-мышления — способности определять и объективно обосновывать коммерческий потенциал научных разработок».

Над ВКР-стартапом можно будет работать исключительно в команде — от двух до четырех человек. При этом для участников выпускающая кафедра утвердит индивидуальное задание, а на защите экзаменационная комиссия оценит персональный вклад каждого в проект. При подготовке работы разрешено использовать результаты научных исследований, практик и материалы акселератора МАИ.

«Если верхний акселератор университета помогает масштабировать и коммерциализировать зрелые проекты, то нижний — сфокусирован на проработке бизнес-моделей и станет поддерживающим инструментом для команд, выполняющих ВКР-стартапы. Студенты смогут усилить коммерческий потенциал своих идей и использовать полученные материалы при подготовке диплома», — сказала Нина Сухарева.

Команды должны будут не только обосновать экономическую часть своих проектов, но и подтвердить их технологическую зрелость. Для студентов БВО обязательно наличие прототипа или функционального модуля, для студентов спец. ВО — минимально жизнеспособного продукта или прототипа с результатами пилотной апробации.

Курировать работу команд на ежемесячных трек-сессиях будут наставники — сотрудники выпускающих кафедр и акселератора, имеющие опыт запуска или масштабирования технологических проектов. Перед защитами бизнес-проекты проверит на реализуемость экспертная комиссия, в которую войдут представители университета и отрасли. Первые ВКР-стартапы маевцы защитят уже весной 2026 г. в пилотном режиме.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

За счет чего платформенная архитектура снижает стоимость автоматизации на 40–60%

Специализированное КБ оштрафовали на сотни миллионов за задержку чипа для оборонки через восемь лет после срыва сроков

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Акции разработчика инфраструктурного ПО «Базис» вошли в базы расчета индексов Мосбиржи

Сбербанк потратит 11 миллиардов на скупку акций российского микроэлектронного гиганта

Глава стратегически важного бизнеса Intel сбежал к конкуренту, не проработав в должности и двух лет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще