CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Зарплаты руководителей: кому предлагают больше 300 тысяч рублей в месяц?

Медиана предлагаемых зарплат в вакансиях для высшего и среднего менеджмента в январе 2026 г. составила 150 000 руб., подсчитали аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга. Эксперты сервиса проанализировали вакансии для руководящего звена и выяснили, кому из них работодатели готовы платить больше всего. В топ-3 вошли руководитель группы разработки, директор по информационным технологиям и коммерческий директор. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Всего с начала 2026 г. российские работодатели разместили на hh.ru более 23 тыс. вакансий для высшего и среднего менеджмента, из них 2,6 тыс. предлагали доход от 300 000 руб. По сравнению с началом 2025 г. количество подобных высокооплачиваемых вакансий в целом по стране выросло на 22%.

«Первое место по уровню предлагаемого дохода в вакансиях заняли руководители групп разработки — медиана предлагаемых им зарплат в январе достигла 328 600 руб. Это в 2,2 раза больше, чем в среднем по категории топ-менеджмента. Такой разрыв объясняется высокими требованиями к специалистам: кандидат должен обладать не только сугубо управленческими навыками, но и узкими ИТ-компетенциями, умело сочетая лидерские качества и профессиональную экспертизу», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

На втором месте по уровню дохода в вакансиях — директора по информационным технологиям (медиана предлагаемой в январских вакансиях зарплаты — 226 000 руб.), на третьем — коммерческие директора (217 000 руб.).

Также в топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий для руководителей вошли позиции финансового директора (201 100 руб.), директора по маркетингу и PR (200 000 руб.), вакансии для руководителей отделов аналитики (190 000 руб.), операционных директоров (184 400 руб.), руководителей строительных проектов (183 400 руб.) и технических директоров (171 500 руб.).

hh1.jpg

Топ-20 специализаций из сферы высшего и среднего менеджмента с самыми высокими предлагаемыми зарплатами в вакансиях по данным hh.ru, январь 2026

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле

Долг Chronopay удалось погасить продажей дачи его хозяина

За счет чего платформенная архитектура снижает стоимость автоматизации на 40–60%

Google пообещали гибель из-за его собственной новой функции

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

В России создали робота-тунца, который плавает и ориентируется в пространстве как живая рыба

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще