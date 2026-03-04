CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Базальт СПО» поможет АПК Пермского края перейти на российское ПО

«Базальт СПО», «Академия Бизнес Решений» и Пермский государственный аграрно-технологическом университет имени академика Д.Н. Прянишникова создали центр компетенций по импортозамещению программного обеспечения в агропромышленном комплексе. Учебно-практическая площадка для обучения студентов и специалистов будет функционировать на базе ПГАТУ.

В центре планируется: помогать предприятиям АПК переходить на российское ПО; адаптировать, разрабатывать и тестировать прикладное программное обеспечение для нужд АПК на российской технологической платформе; готовить квалифицированные кадры в сфере информационных технологий.

«Базальт СПО» предоставляет лицензии на операционные системы семейства «Альт» и оказывает консультационную поддержку.

«Академия Бизнес Решений» выступает партнером «Базальт СПО» в качестве авторизованного учебного центра и системного интегратора. Компания координирует работу центра компетенций и будет реализовывать проекты по переводу предприятий АПК на ОС «Альт».

«Соглашение предполагает не просто обмен намерениями, а запуск конкретных механизмов взаимодействия. Студенты Пермского ГАТУ получат возможность осваивать профессиональные компетенции, работая с отечественным программным обеспечением и решая реальные производственные задачи», – сказал Роман Шайдулин, проректор по цифровой трансформации Пермского ГАТУ.

