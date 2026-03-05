CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Хайстекс выступит партнером конференции CNews «Платформы виртуализации 2026»

31 марта компания Хайстекс примет участие в конференции CNews «Платформы виртуализации 2026». Мероприятие посвящено развитию технологий виртуализации, облачных сервисов и инструментов обеспечения устойчивости ИТ-инфраструктуры.

Дата проведения выбрана не случайно: именно в этот день отмечается Международный день резервного копирования (World Backup Day). Однако в современных реалиях одного лишь бэкапа часто недостаточно для гарантии непрерывности бизнеса.

На конференции представитель Хайстекс расскажет, почему классический подход к резервному копированию не всегда дает возможность оперативно вернуть ИТ-системы в строй после аварии и какие технологии помогают радикально сократить простои.

В рамках доклада будут рассмотрены ключевые сложности, возникающие при восстановлении виртуальных сред, а также подходы к построению современных систем аварийного восстановления (Disaster Recovery).

Решения Хайстекс автоматизируют защиту виртуальных машин и приложений, обеспечивая быстрый перезапуск сервисов в случае программного сбоя или полного отказа оборудования.

Конференция CNews «Платформы виртуализации» ежегодно собирает представителей ИТ-компаний, облачных провайдеров и корпоративных заказчиков для обсуждения актуальных трендов в сфере виртуализации и защиты данных.

