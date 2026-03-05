Компания-разработчик «Дельфы нейроинвест» получила статус малой технологической компании

Компания «Нейроинвест», разработавшая в 2025 г. ИИ-инвестиционный комитет «Дельфы нейроинвест», получила статус малой технологической компании (МТК). Это дает компании упрощенный доступ к различным грантам и мерам поддержки — без сложных предварительных отборов или с дополнительными баллами при участии в конкурсах. Об этом CNews сообщили представители «Нейроинвест».

Среди ключевых возможностей нового статуса — участие в программах Фонда содействия инновациям, Фонда НТИ, РФРИТ, Фонда «Сколково» и других государственных и национальных фондов. Это предусматривает получение субсидий на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), льготных кредитов до 1 млрд руб., а также льготной промышленной ипотеки.

Особое место в проекте занимает Лаборатория разработки инновационных технологий инвестиционного анализа «Дельфы», объединяющая команду высококлассных экспертов инвестиционного рынка. Лаборатория занимается созданием ИИ-агентов для профессиональных участников финансового рынка: инвестбанков, брокеров, фондов, акселераторов, инвестиционных советников, фэмили офисов. Разработанные инновационные сервисы позволяют анализировать публичные и частные компании, стартапы, инвестиционные проекты, финансовые инструменты, проводить сценарный анализ «что если», новостной анализ, формировать портфельные стратегии. Эти технологии позволяют значительно упростить и повысить эффективность инвестиционного процесса.

«Этот статус не только значительно расширяет возможности для получения государственной поддержки, грантов и льготных финансовых инструментов, но и дает нам ключ к более активному развитию технологий, а также укрепляет позиции на рынке инвестиционной аналитики и автоматизации. Рассчитываем, что новые технологии внесут значительный вклад в развитие рынка», — сказал CEO компании-разработчика «Дельфы нейроинвест» Юрий Володин.

Ранее компания вошла в состав резидентов инновационного центра «Сколково». Решение было принято экспертной коллегией фонда. Резидентство позволит компании ускорить разработку и внедрение ИИ-решений, которые помогают инвесторам принимать более обоснованные решения и минимизировать риски на финансовых рынках.

Команда «Нейроинвест» создала в 2025 г. ИИ-инвестиционный комитет «Дельфы нейроинвест» — аналитический инструмент, имитирующий дебаты членов инвестиционного комитета частного фонда или инвестиционного банка в текстовом и видео форматах по любой публичной компании мира в режиме реального времени с помощью ИИ-агентов. Таким образом, за несколько минут частный инвестор получает простую понятную аналитику по компаниям в доступной форме.