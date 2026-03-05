CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

НТЦ ИТ «Роса» и Колледж связи № 54 имени П.М. Вострухина договорились о сотрудничестве в сфере подготовки ИТ-специалистов

Российский разработчик инфраструктурного и системного программного обеспечения НТЦ ИТ «Роса» и Колледж связи № 54 имени П.М. Вострухина заключили соглашение о сотрудничестве в области науки и развития инновационной деятельности.

Благодаря сотрудничеству студенты колледжа смогут осваивать российскую операционную систему «Роса Хром» в рамках профильных дисциплин по сетевому и системному администрированию, а преподаватели — интегрировать отечественную платформу в практические и лабораторные занятия.

В рамках договоренностей образовательная организация получила 65 лицензий операционной системы «Роса Хром» для использования в учебном процессе. Переданные лицензии включают решения «Роса Хром» для рабочих станций. Программное обеспечение используется для организации учебного процесса по направлениям, связанным с администрированием операционных систем и сетевых сред.

Соглашение также предусматривает развитие образовательных программ по продуктам Роса и проведение совместных мероприятий. Стороны рассматривают друг друга в качестве стратегических партнеров в сфере подготовки специалистов для цифровой экономики.

«Сотрудничество с профильными образовательными организациями позволяет нам формировать кадровый резерв для ИТ-отрасли уже на этапе обучения. Важно, чтобы будущие специалисты работали с российскими операционными системами не теоретически, а на практике в реальной учебной среде», — отметил Вячеслав Кадомский, директор по развитию НТЦ ИТ «Роса».

«Интеграция ОС «Роса Хром» в образовательный процесс усиливает прикладную направленность подготовки наших студентов. Работа с отечественной системой позволяет формировать компетенции, востребованные в государственном и корпоративном секторе», — сказал Олег Корешков, заместитель директора Колледжа связи №54 имени П.М. Вострухина.

