Pragmacore интегрирована в учебный курс УрФУ по строительным технологиям

В Уральском федеральном университете (УрФУ) завершился курс «Информационные технологии в строительстве», стартовавший в сентябре 2025 г. В рамках курса студенты изучали работу в цифровой платформе для управления строительством Pragmacore

Проект стал частью интегрированной учебной программы для студентов младших курсов. Во время курса учащиеся изучили принципы цифровизации строительных процессов и далее закрепили их в системе управления проектами Pragmacore.

Упор сделали на функционале модуля «Pragmacore.Управление проектированием». Студенты научились создавать проекты на площадке, формировать графики проектно-изыскательских работ и выпуска рабочей документации, запускать процедуры согласования и загрузки BIM-модели (цифровая копия объекта). Для этого команда внедрения Pragmacore предоставила обучающие материалы, адаптированные для студентов.

Подход позволил учащимся получить как теоретические знания, так и прикладные навыки работы с документацией, графиками и BIM-моделями, которые пригодятся им в профессиональной жизни.

«Строительный рынок уже не первый год требует специалистов, способных работать с современными инструментами управления проектами, сокращать сроки, оптимизировать бюджеты и повышать общую эффективность строительства. Сегодня мы подошли к этапу, когда отечественные цифровые решения не просто существуют, а доказали свою эффективность на практике и реально применяются в стройке. Их интеграция в образовательный процесс — по инициативе преподавателей и при поддержке отрасли — становится важным шагом к формированию нового поколения специалистов, готовых работать в современной строительной экосистеме на базе российских технологий. Повышение прикладной ценности образования напрямую влияет на уровень трудоустройства выпускников и укрепляет репутацию университетов как центров подготовки востребованных кадров, а последовательное участие государства в развитии масштабировании таких инициатив создает условия для технологического суверенитета отрасли», — сказал Кирилл Поляков, основатель цифровой платформы для управления стройкой Pragmacore.

«Студенты отметили комплексный подход к ведению документации и фирменный стиль. Некоторые сравнивали Pragmacore с iPhone в части кастомизации решения», — отметил доцент кафедры ПГСиЭН института строительства и архитектуры УрФУ Сергей Андреевич Сербин.

В 2025–2026 учебном году курс реализуется в формате тестирования и по инициативе преподавательского состава, а в следующем году планируется его расширить до практических занятий по логике жизненного цикла проекта. Компания рассматривает возможность сотрудничество с другими вузами, готовыми к инициативам и внедрению практико-ориентированных цифровых решений.

