«Рег.решения» выпустил комплекс услуг по поиску сотрудников

«Рег.решения», сервис для предпринимателей от «Рег.ру», представил новый продукт, призванный облегчить малому и среднему бизнесу процесс поиска и найма сотрудников. Рынок рекрутинга в последние годы переживает значительные изменения: работодателям приходится конкурировать за квалифицированные кадры в условиях ограниченного предложения на рынке труда, и стандартизованные решения становятся востребованным инструментом для оптимизации внутренних процессов найма. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Центральная идея сервиса — помочь предпринимателям без готовой HR-команды организовать подбор персонала на профессиональном уровне, опираясь на стандартизированные методики и готовые ресурсы. Новое «Рег.решение» включает в себя подробные инструкции по созданию описаний вакансий, шаблоны ключевых документов, обучающие материалы по выстраиванию стратегии найма и доступ к экспертным рекомендациям, которые обычно доступны только профильным специалистам. Решение позволяет компаниям сэкономить ресурсы на консультациях внешних HR-агентств и ускорить закрытие вакансий.

«Мы заметили, что многие предприниматели, особенно на старте своего бизнеса, сталкиваются с трудностями при найме сотрудников — от формулировки вакансий до эффективного отбора кандидатов. Новое «Рег.решение» создано, чтобы устранить эти барьеры, предоставить предпринимателям системный подход к рекрутингу и дать им инструменты, которые позволят собрать команду быстрее и с меньшими затратами», — отметил Иван Грибов, директор по развитию продуктов для предпринимателей Рег.решения.

Продукт ориентирован на владельцев малого бизнеса и руководителей, которые хотят самостоятельно управлять процессом найма, но не имеют глубокого HR-опыта. Помимо обучающих модулей и шаблонов, сервис предлагает поддержку в виде структурированных рекомендаций и функциональных материалов, что делает его полезным как для тех, кто впервые сталкивается с наймом, так и для уже действующих компаний, стремящихся оптимизировать свою HR-систему.

«Рег.решения» включают в себя более 180 продуктов и свыше 80 обучающих материалов для начинающих предпринимателей, чтобы легко запустить бизнес в онлайне без привлечения внешних подрядчиков. В продуктовом портфеле сервиса представлены такие услуги как «Сайт под ключ», «Почта под ключ», «Рег.решения для маркетплейсов» и др.