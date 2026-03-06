«Магнит» и Центральный университет будут готовить ИТ-специалистов будущего для ритейла

Ритейлер «Магнит» и Центральный университет договорились о долгосрочном о сотрудничестве. Компания и вуз заключили соглашение о стратегическом партнерстве и будут совместно готовить профессионалов в области ИТ для работы в ритейле.

В рамках соглашения стороны значительно усилят партнерство по подготовке образовательных программ и учебных материалов, научно-исследовательской деятельности и организации практики и стажировок для студентов.

В сентябре 2026 г. планируется запуск совместной специализированной программы магистратуры для подготовки разработчиков программного обеспечения. Учебная программа будет создана при участии специалистов Magnit Tech – технологического подразделения «Магнита», занимающегося разработкой и внедрением инноваций. Также эксперты Magnit Tech войдут в преподавательский состав. Помимо теоретической части учебная программа будет включать обширный практический блок, в том числе решение реальных кейсов от «Магнита» и практику в Magnit Tech. Лучшие студенты получат возможность устроиться на работу в компанию.

Также на площадке Центрального университета открылось брендированное пространство Magnit Tech: зона оснащена всем необходимым для комфортного и эффективного учебного процесса. Кроме того, в июне и сентябре этого года студенты университета смогут пройти стажировку в «Магните», чтобы познакомиться с особенностями работы в технологическом блоке ритейлера, реальными задачами, которые решают специалисты компании, и применить свои знания на практике.

Евгений Случевский, генеральный директор группы компаний «Магнит», сказал: «Без совершенствования технологий и непрерывного внедрения инноваций невозможно не только развитие, но и само существование современного ритейла. В то же время отрасль испытывает нехватку квалифицированных кадров в области IT, которые были бы подготовлены к работе в ритейле – знали бы его специфику и вызовы. Для нас одно из главных преимуществ Центрального университета заключается в сильной практической направленности процесса обучения, ориентированного на современные реалии в экономике и образовании и кадровые ожидания бизнеса. Партнерство позволит усилить фокус на задачи, с которыми столкнутся будущие специалисты, устроившись на работу в IT-блок «Магнита» – одной из крупнейших частных компаний России».

Это не первый опыт сотрудничества «Магнита» и Центрального университета. Компания уже участвует в стипендиальной программе вуза, предоставляет и реализует проекты в мастерской Центрального университета Test&Learn, а также обучает своих сотрудников по программе ДПО Центрального университета «ИИ для руководителей».

Евгений Ивашкевич, ректор Центрального университета, сказал: «Для нас как вуза, который ориентирован на практический подход в образовании, особенно ценно расширять сотрудничество с нашими партнерами. Объединяя усилия с «Магнитом», мы вносим большой вклад в построение технологического будущего ритейл-отрасли – в первую очередь, с точки зрения подготовки высококвалифицированных кадров. Благодаря нашей совместной работе студенты Центрального университета не только погрузятся в IТ-аспекты отрасли, но и соприкоснутся с культурой и реальными кейсами ведущего ритейлера страны. Это особенно ценно в определении карьерного пути».