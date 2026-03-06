Softline: доля женщин в российском ИT достигла рекордных 38%

Рост с 27% до 38% всего за четыре года - российская ИТ-отрасль переживает гендерную революцию. Эксперты и данные кадровой аналитики подтверждают - присутствие женщин в разработке и информационной безопасности перестало быть просто трендом, превратившись в фактор экономической эффективности и драйвер развития искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

Еще недавно женщина-программист воспринималась если не как исключение, то как явление, требующее комментариев. Сегодня статистика фиксирует не просто количественный, а качественный сдвиг. По данным исследований рынка труда, доля женщин среди соискателей в ИТ достигла 38%, увеличившись на 11 процентных пунктов за последние четыре года.

Однако гораздо важнее цифр то, как это изменение отражается на качестве самих технологий. Аналитики и участники рынка сходятся во мнении - мы наблюдаем переход от периода «романтизации профессии» к прагматичному использованию эффекта смешанных команд.

Женский взгляд как точка роста

Традиционно считалось, что мужская парадигма мышления в ИT больше сфокусирована на железе, инфраструктуре и производительности «чистого кода». Женщины же исторически активнее проявляли себя в направлениях, требующих эмпатии и мультизадачности - управление проектами, системный анализ, проектирование интерфейсов (UX/UI) и контроль качества.

Именно это разделение становится ключом к синергии. Мужской и женский взгляд на одну и ту же инженерную задачу редко совпадают полностью, и это несовпадение рождает более глубокую проработку решений. Там, где один подход стремится к линейному движению вперед, другой - фокусируется на устойчивости, связях и внимании к деталям.

Эффективность, подтвержденная данными

Гипотезы HR-специалистов о пользе гендерного баланса находят подтверждение в «цифре». Аналитика, полученная с помощью инструментов ИИ в кадровой сфере, позволяет объективно измерить этот эффект.

В задачах, связанных с информационной безопасностью и поиском уязвимостей, женское стремление к тщательности дает измеримый результат - представительницы команд чаще находят неочевидные ошибки и угрозы, которые их коллеги-мужчины могут пропустить из-за большей склонности к продвижению продукта, а не к его финальной шлифовке.

Но самый значимый эффект заметен на уровне управления. В условиях острого дефицита кадров, который переживает отрасль, способность удерживать сотрудников становится критическим преимуществом. Кадровая аналитика показывает, что команды под руководством женщин демонстрируют более высокую лояльность и текучесть в них значительно ниже. Женщины-руководители чаще выстраивают прочные горизонтальные связи и создают психологически комфортную среду, что напрямую влияет на устойчивость бизнеса в долгосрочной перспективе. Каждая третья руководящая позиция в отрасли сегодня интересует женщин, и это меняет корпоративную культуру с «культуры соперничества» на «культуру сотрудничества».

2026 г. становится переломным для развития искусственного интеллекта. Технология перестала быть абстракцией и встроилась в бизнес-процессы, обнажив проблемы предвзятости алгоритмов и этических дилемм. Именно здесь женский вклад оказался не просто заметным, а определяющим.

Профессия специалиста по этике в области ИИ (AI Ethicist) сегодня становится одной из самых востребованных. И, по данным отраслевых исследований, женщины доминируют в этой роли. Сама постановка вопроса об ответственности, контроле и человечности машин ближе традиционно женскому подходу к решению задач. Они выступают адвокатами пользователя, встраивая в бездушный код социальные ограничители и не позволяя технологиям выходить за рамки гуманистических ценностей. Особенно ярко это проявляется в образовательных и социальных проектах, где женщины становятся естественным мостом между сложным миром алгоритмов и потребностями обычных людей.

В компании «Стахановец», специализирующейся на ИИ-кадровой аналитике, провели исследование на основе данных десятков ИТ-команд. Анализ подтвердил, что присутствие женщин в коллективах разработки значимо влияет на производственные показатели.

«Данные показывают, что женский подход к решению задач отличается более высокой тщательностью и вниманием к деталям. В задачах, требующих концентрации на качестве и доработке продукта, это дает измеримый результат. Кроме того, кадровая аналитика фиксирует разницу в управленческой эффективности - в командах под руководством женщин текучесть кадров в среднем на 20-25% ниже. Это объясняется тем, что женщины-руководители чаще выстраивают устойчивые внутренние коммуникации, что в условиях дефицита ИТ-специалистов становится значимым фактором сохранения команды», - сказал Дмитрий Исаев, CEO компании «Стахановец».

От редкости - к стандарту

Самый показательный маркер перемен кроется в статистике самого молодого поколения. Среди специалистов до 17 лет девушки составляют уже 47%. Это означает, что в ближайшее десятилетие индустрия придет к естественному паритету.

Присутствие женщин в ИT перестало восприниматься как способ украсить коллектив или соблюсти формальные требования. Это осознанная необходимость для бизнеса, стремящегося к устойчивости. В эпоху, когда технологии требуют не только производительности, но и эмпатии, а код должен быть не только рабочим, но и этичным, разнообразие взглядов становится главным активом. Индустрия наконец признала - лучшие решения рождаются не в монолитном пространстве единомыслия, а на стыке разных оптик.