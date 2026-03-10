CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Авито Работа»: женщины все активнее осваивают традиционно считавшиеся «мужскими» профессии — в топе откликов вакансии водителей спецтехники

Аналитики «Авито Работы» изучили, как изменился интерес соискательниц к профессиям, которые традиционно воспринимаются «мужскими». По данным платформы, зимой 2025–2026 гг. женщины значительно чаще откликались на вакансии в сфере транспорта — число откликов на позиции водителя спецтехники выросло на 91% за год. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Средняя предлагаемая зарплата для этих специалистов составила 84 777 руб. в месяц. Как правило, водители спецтехники работают на строительных или промышленных объектах и управляют техникой вроде экскаваторов, бульдозеров, автокранов или погрузчиков.

Средние зарплатные предложения здесь и далее указаны для специалистов с опытом работы один-три года и рассчитаны на основе диапазонов зарплат, указанных работодателями в вакансиях. Учитывались как минимальные, так и максимальные значения зарплатных вилок, а также предложения с вахтовым методом работы. При этом специалисты на ведущих или руководящих позициях могут получать значительно больше средних значений, а фактический заработок зависит также от количества отработанных смен, продолжительности рабочего дня, премий и региональных надбавок.

В 1,5 раза (+56%) активнее, чем зимой 2024–2025 гг., соискательницы стали откликаться на вакансии водителей грузового транспорта. Минувшей зимой такие сотрудники могли рассчитывать в среднем на 139 711 руб. в месяц.

На 54% за год возросло число откликов женщин на вакансии электрогазосварщиков — специалистов, которые выполняют сварку металлических конструкций и трубопроводов на производстве, в строительстве и при монтаже оборудования. Средний уровень предлагаемых зарплат для специалистов этой профессии зимой 2025–2026 гг. составил 134 605 руб. в месяц.

«Женщины все увереннее заходят в сферы, которые раньше считались преимущественно мужскими. Растет интерес соискательниц к рабочим и техническим специальностям, в том числе к позициям в транспорте и на производстве. При выборе профессии женщины сегодня ориентируются прежде всего на уровень дохода, стабильность и понятные карьерные перспективы. Кроме того, растет интерес к вахтовому формату занятости: по данным нашего недавнего опроса, почти 6% работающих россиянок уже имеют такой опыт или работают вахтой сейчас, а еще 17% рассматривают этот формат в ближайшем будущем», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

av1.jpg

Профессии, которыми стали чаще интересоваться соискательницы за год, зима 2025–2026/ зима 2024–2025

