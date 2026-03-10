CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Специалисты Bi.Zone прошли обучение по ISO/IEC 42001:2023

Эксперты Bi.Zone Consulting завершили обучение по ISO/IEC 42001:2023 — международному стандарту системы менеджмента искусственного интеллекта. Это позволит помогать организациям развивать процессы управления ИИ с фокусом на риск-менеджмент и прозрачность. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Программа охватывает ключевые требования ISO/IEC 42001, включая управление рисками, политику использования ИИ и оценку его воздействия, защиту данных, а также документирование и непрерывное совершенствование процессов.

Тимофей Поляков, руководитель управления развития системной интеграции, аудита и консалтинга Bi.Zone: «Одним из наших главных фокусов остается внедрение передовых подходов в области рискориентированного управления безопасностью и непрерывностью бизнеса. Ключевая особенность стандарта ISO/IEC 42001:2023 — возможность интеграции с действующими мерами, в том числе с ISO/IEC 27001:2022. Это позволяет Bi.Zone выстраивать для клиентов единую модель KPI, синхронизирующую управление ИИ и кибербезопасностью».

Международная организация по стандартизации (ISO) опубликовала стандарт ISO/IEC 42001:2023 «Информационные технологии. Искусственный интеллект. Система менеджмента» в декабре 2023 г. Он устанавливает, как правильно организовывать работу с ИИ, улучшать процессы, управлять рисками и соблюдать этические принципы. С 1 января 2025 г. в России начал действовать ГОСТ Р ИСО/МЭК 42001-2024.

