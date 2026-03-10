CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Инвестиции и M&A
|

«Воксис» досрочно погасил облигации серии 001Р-02 на 200 млн руб.

ООО «Воксис» реализовало call-опцион и досрочно погасило биржевые облигации серии 001Р-02 объемом 200 млн руб. Погашение состоялось в дату окончания 12-го купонного периода. Об этом CNews сообщили представители «Воксис».

Выпуск облигаций серии 001Р-02 был размещен в марте 2025 г. Срок обращения выпуска составлял четыре года с первоначальной датой погашения в феврале 2029 года. Ставка купона на весь период обращения была установлена на уровне 26,5% годовых.

За период обращения данного выпуска ключевая ставка ЦБ России снизилась с 21% (март 2025) до текущих значений 15,5%.

Компания является активным участником рынка облигаций, учитывая актуальные рыночные условия и стоимость фондирования приняла решение о досрочном погашении выпуска.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций ООО «Воксис» совокупным объемом 800 млн руб., а также выпуск биржевых облигаций МКАО «Воксис» на 300 млн руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование

Генпрокуратура требует признать экстремистом знаменитого венчурного инвестора

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Whoosh в России стал убыточным. Теперь компания надеется на Латинскую Америку

Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле

ИТ-шники утратили доверие к работодателям. Светлого будущего для себя они не видят и боятся за настоящее

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837