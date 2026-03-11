Сервис временной занятости «Авито Подработка» запущен в Челябинске

Технологическая компания «Авито» объявляет о дальнейшем расширении сервиса временной занятости: «Авито Подработка» теперь доступна в Челябинске. В марте 2026 г. платформе исполняется год, и она работает уже в более 200 городах России. Исполнителям сервис помогает быстро находить смены у проверенных заказчиков и получать вознаграждение в течение 1-2 суток, а бизнесу позволяет оперативно закрывать срочные задачи и поддерживать темпы производства товаров и услуг. Об этом CNews сообщили представители «Авито Подработки».

Подработка является востребованным современным трендом: по данным январского исследования сервиса, 64% жителей Челябинска подрабатывают регулярно или время от времени. Полученные доходы респонденты чаще всего направляют на увеличение накоплений (38% голосов), ежедневные траты (33%) и на улучшение быта, например, на ремонт в квартире, покупку техники и мебели, услуги помощников по дому (29%).

В 2025 году в столице Южного Урала бизнес предлагал подработку на 22% чаще, чем годом ранее. Вознаграждение за частичную занятость в среднем составило 30 171 руб. в месяц (итоговый доход на подработке зависит от многих факторов: количества смен, отработанных часов, специфики задач, опыта исполнителя и других составляющих.). Заметно чаще подработку стали предлагать в доставке, грузоперевозках и логистике, где количество предложений увеличилось на 113% по сравнению с 2024 годом. В сфере такси и пассажирских перевозок спрос на исполнителей вырос на 93%, в розничной и оптовой торговле — на 64% за год.

По отдельным позициям наиболее заметную динамику показали предложения частичной занятости для работников складов — их стало на 162% больше за год, со средним предлагаемым вознаграждением 37 880 руб. в месяц. Водителей грузового транспорта искали на 110% чаще (78 753 руб. в месяц), поваров — на 57% чаще (33 277 руб. в месяц за частичную занятость).

Интерес жителей Челябинска к подработке тоже увеличился: на 72% год к году. По динамике увеличения спроса на частичную занятость выделяются позиции упаковщиков (+131% откликов за год), комплектовщиков (+113%) и продавцов (+109%). По росту интереса к подработке в отдельных сферах в топ-3 вошли розничная и оптовая торговля (+143%), сфера «Склады и хранилища» (+138%) и доставка, грузоперевозки и логистика (+116% за год).

Помимо денежного вознаграждения россияне видят в подработке и другие преимущества, в том числе для развития карьеры и социально-психологических компетенций. Как отметили в ходе февральского опроса респонденты Челябинска, благодаря подработке можно развить навыки коммуникации и работы с людьми (53%), узнать о разных профессиях и рынках (40%), научиться управлению временем и самоорганизации (37%). Исследование также показало, что 46% опрошенных челябинцев считают, что подработка может помочь найти свое призвание.

«Сервис временной занятости “Авито Подработка” объединяет заказчиков и исполнителей, помогая обеим сторонам решать свои задачи. Исполнители записываются на смены у проверенных и надежных заказчиков. Бизнес сокращает время на поиск временного персонала и быстро усиливает команды, особенно, в периоды повышенного спроса. При этом все процессы документооборота и бухгалтерии, от взаиморасчетов до юридического оформления, происходят в режиме онлайн», — отметил директор по развитию бизнеса сервиса «Авито Подработка» Алексей Панюков.

«Частичная и временная занятость перестала быть временной мерой — она стала системным элементом современного рынка труда. Цифры по Челябинску это подтверждают: 33,9% сотрудников наших магазинов работают на неполных контрактах или имеют дополнительную занятость в нашей компании. Для нас это история про осознанный выбор и баланс: 15,9% — это штатные сотрудники, которые осознанно выбрали неполный день, чтобы совмещать работу с учебой или личными делами, 11,4% штатных сотрудников используют внутреннее совместительство как инструмент для увеличения дохода, оставаясь в компании, еще 6,6% — внешние совместители, которые ценят возможность совмещать работу в “Ашан” с работой у других работодателей. Рынок требует новых решений, и платформа “Авито Подработка” становится важным мостиком между бизнесом и соискателями. Она позволяет нам заранее знакомить временных сотрудников с нашими задачами, а система быстрых выплат мотивирует их на результат. Для нас гибкость — это не просто способ быстро реагировать на сезонные изменения, но и возможность привлекать разных людей, предлагая им те самые главные преимущества: свободу самостоятельно управлять своим временем, выбирать удобную нагрузку и получать дополнительный доход», — сказала директор по привлечению и подбору персонала «Ашин Ритейл Россия» Екатерина Недельчо.

«Авито Подработка» в Челябинске предлагает смены от крупных проверенных бизнес-заказчиков, среди самых популярных позиций — сборщики заказов, работники торгового зала, уборщики, грузчики.

Сервис встроен в актуальную версию мобильного приложения «Авито». Предложения доступны в категории «Подработка», куда можно перейти через меню под поисковой строкой или с помощью одноименного фильтра. Для старта исполнителю потребуется статус самозанятого, который можно оформить здесь же с помощью подсказок платформы. Оплата за подработку поступит в течение 1-2 суток после подтверждения завершения смены.