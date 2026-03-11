Состоялось первое в этом году заседание Экспортного совета при Губернаторе Санкт-Петербурга с участием экспертов компании «Газинформсервис»

При участии более 100 представителей компаний Санкт-Петербурга, в том числе ООО «Газинформсервис», состоялось первое в 2026 году заседание Экспортного совета (ЭС) при Губернаторе города.

Встреча, прошедшая при участии главы города Александра Беглова и генерального директора Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероники Никишиной, была посвящена итогам 2025 года и планам по развитию внешнеэкономической деятельности.

Возможности петербургского экспорта и меры его поддержки на заседании представил председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) Александр Ситов. Председатель КППИТ отметил, что Петербург входит в тройку регионов-лидеров по объёму промышленного экспорта страны и является абсолютным лидером на Северо-Западе по внешнеторговому обороту. Рост несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) по результатам 11 месяцев прошлого года составил порядка 26 % в годовом выражении.

«Петербургские и федеральные меры поддержки постоянно увеличиваются. Правильно выстроенная система мер поддержки и их синергия является одной из основ ускоренного развития промышленности и экспорта Санкт-Петербурга.

Вклад Санкт-Петербурга важен для достижения общероссийских показателей по экспорту. Совместно с промышленными предприятиями и предпринимательским сообществом мы прикладываем все усилия для достижения установленных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным целей национального развития.

По итогам 11 месяцев 2025 года на торговые отношения с дружественными странами пришлось 84,2 % от общего товарооборота. Напомню, что в 2021 году приходилось менее 40 %. За четыре года доля экспорта в дружественные страны увеличилась более чем в два раза», — сообщил председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов.

Среди планов КППИТ на 2026 год — организация первого Петербургского экспортного форума. Успехи города подтверждаются лидерством в СЗФО по внешнеторговому обороту и притоком инвестиций в экспортное направление.

Участниками заседания также стали эксперты компании «Газинформсервис»: начальник Аналитического центра кибербезопасности, к. т. н. Лидия Виткова и руководитель службы маркетинга Григорий Ковшов, который также входит в состав рабочей группы Комитета по креативным индустриям.

Григорий Ковшов подтвердил, что компания продолжит активное участие в продвижении петербургских технологий на мировой арене.

«Александр Николаевич среди приоритетных направлений Совета назвал ИТ. Мы, будучи одной из крупнейших ИТ- и ИБ-компаний страны, активно поддерживаем дружные отношения с Комитетом. В этом году мы станем участниками международной выставки GITEX в Марокко, которая пройдёт в апреле. Мы продолжаем участвовать в мероприятиях, направленных на экспорт ИТ- и ИБ-потенциала в другие страны», — отметил Григорий Ковшов.

Для компании это не первый опыт международного присутствия. В 2025 году «Газинформсервис» принял участие в GITEX GLOBAL 2025 в составе официальной делегации Санкт-Петербурга, организованной КППИТ города. Решениями компании уже заинтересовались представители рынка ОАЭ.

Напомним, что Экспортный Совет был образован благодаря постановлению Губернатора Санкт-Петербурга от 29 сентября 2023 года. Совет занимается разработкой рекомендаций по мерам господдержки и содействует выходу петербургских компаний на международные рынки.