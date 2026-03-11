CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ТУСУР и Secret Technologies заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

Компания Secret Technologies и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) объявили о заключении стратегического партнёрства, направленного на развитие и внедрение отечественных суверенных ИТ-решений для организаций государственного и корпоративного сектора.

В рамках сотрудничества в центре суверенных технологий ТУСУР был развёрнут стенд с решением Secret Cloud Enterprise, позволяющий наглядно продемонстрировать возможности решения и удобство его использования в реальной инфраструктуре.

Secret Cloud Enterprise (SCE) — это комплексное on‑premise-решение для совместной работы и управления документами, сочетающее простоту пользовательского опыта, быстрое внедрение и высокий уровень защиты информации. Продукт сертифицирован ФСТЭК России по 4 уровню доверия и соответствует требованиям к использованию в объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Центр суверенных технологий ТУСУР был создан как ответ на трансформацию отечественной ИТ-индустрии и растущий запрос на современные, надёжные и прозрачные решения, обеспечивающие технологический суверенитет страны. Центр реализует проекты по импортозамещению программного и аппаратного обеспечения «под ключ», проводит аудит ИТ‑инфраструктуры, а также оказывает экспертную и техническую поддержку заказчикам.

Стратегическое партнёрство с Secret Technologies позволит объединить академическую и инженерную экспертизу ТУСУР с практическими разработками в области информационной безопасности и защищённых корпоративных сервисов.

«Сотрудничество ТУСУР и Secret Technologies открывает новые возможности для студентов и преподавателей ТУСУРа и позволяет применять лучшие отраслевые практики в собственных исследовательских и проектных разработках. Кроме того, развёртывание стенда Secret Cloud Enterprise на базе центра суверенных технологий даст возможность компаниям Томской области напрямую познакомиться с этим решением, оценить его функциональность и уровень защиты в реальной инфраструктуре, чтобы сделать осознанный выбор в пользу отечественного софта», — отметила Елена Кузьмина, первый проректор ТУСУР.

«Партнёрство с ТУСУР для нас — это стратегически важный шаг. Университет обладает глубокой экспертизой и системным подходом к задачам технологического суверенитета. Совместно мы сможем ускорить внедрение защищённых решений для организаций, работающих с критически важной информацией», — сказал Леонид Варламов, заместитель генерального директора по развитию продуктов собственной разработки Secret Technologies.

Стороны планируют дальнейшее развитие сотрудничества, включая совместные пилотные проекты, экспертную поддержку заказчиков и продвижение отечественных суверенных ИТ- решений на российском рынке.

