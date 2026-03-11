Wheelies проанализировал спрос на автономные агропромышленные БПЛА на российском рынке

Компания Wheelies (направление программных решений для робототехники корпорации ITG) провела комплексный анализ рынка автономных дронов в российской агропромышленности. На основе данных сельхозпроизводителей, агрохолдингов и отраслевых интеграторов Wheelies оценил структуру интереса к аграрным БПЛА и определил ключевые сегменты, где применение автономных дронов может стать стандартом производственного цикла. Об этом CNews сообщили представители Wheelies.

Так, в растениеводстве ключевой задачей остается регулярный мониторинг больших площадей и орошение. В виноградарстве и садоводстве, где важна работа на сложном рельефе и в условиях плотной посадки, заказчики акцентируют внимание на работе без технологической колеи. Отдельно оцениваются стабильность полета, способность беспилотника удерживать позицию на заданной высоте и обеспечивать равномерный сбор данных даже при переменной ветровой нагрузке.

Особенный интерес участники выставки проявляли интерес к решениям БПЛА, способным работать в условиях нестабильного сигнала, когда точка GPS (спутниковая система навигации) может быть недоступна или ненадежна.

Потребность отражается и в общем подходе компаний. Собранная статистика показала, что более половины потенциальных заказчиков рассматривают аграрные БПЛА не как экспериментальный инструмент, а как элемент производственной инфраструктуры. При этом компании ожидают от поставщика не только аппаратное решение, но и комплексную экспертизу. Она включает в себя как методологию сбора и интерпретации данных, так и интеграцию в существующие агросистемы учета и планирования. Таким образом, беспилотные системы с полностью автономной навигацией, способные функционировать вне зависимости от GPS, превращаются в один из ключевых отраслевых трендов. Компания Wheelies уже воплощает этот вектор развития в своих технологических решениях и новых разработках.

«По итогам АгроЭкспоКрым 2026 мы видим сформированный, зрелый спрос со стороны аграрного сектора. Компании приходят не за демонстрацией возможностей, а за конкретными производственными инструментами. Для них принципиально важна предсказуемость работы системы: устойчивое удержание позиции на высоте, стабильная съемка, автономность в условиях работы без GPS. Именно эти характеристики позволяют встроить БПЛА в регулярный агротехнологический цикл и использовать их как элемент системной цифровизации хозяйства», — сказал Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies, корпорация ITG.

По оценке компании, в южных регионах особый потенциал внедрения сохраняется в виноградарстве и плодоводстве, где высокая стоимость гектара и чувствительность культур к микроклиматическим изменениям усиливают спрос на точный мониторинг. В сегменте полевых культур приоритетом остается масштабируемость решений и возможность работы на больших площадях с сохранением стабильности параметров полета.