«Юрент» раскрывает финансовые показатели за 2025 год

Сервис аренды электросамокатов «Юрент», часть экосистемы МТС, представляет финансовые и операционные показатели за 2025 г. Оборот платформы* «Юрент» в 2025 году вырос на 23,7% — до 15,5 млрд руб. (против 12,6 млрд руб. в 2024 г.). По итогам года сервис стал лидером среди российских сервисов кикшеринга. Об этом CNews сообщили представители «Юрент».

Количество поездок на самокатах сервиса на платформе выросло на 26,7% год к году. Одним из ключевых драйверов роста поездок стала масштабная экспансия сервиса: в 2025 г. «Юрент» расширил присутствие до 205 городов в России и Белоруссии.

Иван Туринге, генеральный директор «Юрент»: «2025 г. выдался непростым для кикшеринга: сложные погодные условия, перебои с мобильной связью, на фоне которых нам буквально с апреля, то есть со старта сезона, пришлось менять подход к работе, оперативно перестраивать процессы внутри команды. Наши итоги доказывают, что мы быстро адаптировались — и не просто держали удар, а усилили свои позиции, став №1 по GMV среди кикшерингов в России. В основе нашего роста — команда, которая умеет работать в нестандартных условиях, и технологии, которые мы создаем сами. При поддержке акционера МТС мы провели обновление парка: 50 тыс. новых самокатов, из которых 15 тыс. — устройства собственной разработки, уже доказавшие свою востребованность в “полях”. Ключевым событием года стало завершение объединения «Юрент» с белорусским разработчиком в области микромобильного транспорта Eleven и созданием на его белорусской компании собственного R&D-центра. Это важный шаг в части формирования технической экспертизы, обеспечения технологической безопасности за счет собственной разработки и, в конечном счете, локализации производства СИМ на территории России. Мы также нашли дополнительный источник роста в “низкий сезон”: в конце декабря совместно с партнерами добавили в приложение «Юрент» новый вид транспорта — снегокаты, сделав платформу круглогодичным городским сервисом. Но при этом мы также видим, что рынок еще далек от насыщения: в нем есть пространство для роста. Учитывая нашу высокую операционную эффективность, в текущем сезоне мы намерены увеличить долю рынка, в том числе за счет расширения парка — по нашим прогнозам рынок самокатов увеличится в этом сезоне на 30 тыс. устройств. Наш фокус на 2026 г. — укрепление лидерства».

* Оборот платформы (GMV) — общее количество денег от клиентов, поступившие за поездки на платформу «Юрент». Включает в себя как доход от собственных операций, так и поступления от партнерских городов. Ввиду наличия у сервиса обширной сети франшизы при сравнении с конкурентами и оценке доли рынка нужно рассматривать именно показатель GMV, а не выручку.