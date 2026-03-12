CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Дмитрий Чаадаев о том, как превратить ERP из системы учета в инструмент управления

Дмитрий Чаадаев, директор практики разработки и внедрения ERP-систем компании «Технологии Доверия» (ТеДо), примет участие в конференции CNews Conference «Российские ERP системы».

Эксперт выступит с докладом на тему «От импортозамещения к управляемости: опыт ERP-проектов последних лет, типовые ошибки и новая роль ERP как системы управления», в котором расскажет о практическом опыте проектов планирования ресурсов предприятия (ERP) последних лет и объяснит, почему внедрение системы не всегда приводит к росту управляемости бизнеса. Дмитрий представит подход к проектированию современной композитной архитектуры планирования ресурсов предприятия (ERP), при которой система становится фундаментом для принятия управленческих решений и интегрируется в единый цифровой контур компании.

В ходе выступления также будут рассмотрены ключевые факторы успешных проектов внедрения систем планирования ресурсов предприятия (ERP): проектирование модели управляемости, формирование единого контура данных и правильное распределение ролей между корпоративными системами.

«За последние несколько лет российские компании реализовали большое количество проектов по импортозамещению корпоративных систем. Однако после завершения первой волны внедрений многие организации столкнулись с новыми вызовами: фрагментацией данных, параллельными контурами управленческой отчетности и снижением доверия к данным системам планирования ресурсов предприятия (ERP)», — отмечает Дмитрий.

«Технологии Доверия» (ТеДо) — одна из крупнейших аудиторско-консалтинговых компаний России, которая работает на рынке более 35 лет. В офисах ТеДо в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже и Нижнем Новгороде работают более 3000 специалистов.

