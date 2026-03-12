CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Каждый четвертый предприниматель ведет второй бизнес на базе ПВЗ

Ozon выяснил, сколько владельцев ПВЗ открывают дополнительный бизнес внутри пункта выдачи и какой доход это приносит. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Аналитики Ozon опросили более 1 тыс. владельцев пунктов выдачи заказов по всей стране и выяснили, что почти четверть предпринимателей совмещают работу ПВЗ с дополнительным бизнесом в одном помещении. По данным опроса, дополнительный бизнес приносит большинству владельцев точек около 10-30 тыс. руб. чистой прибыли в месяц. Однако есть направления, которые выбиваются в лидеры: салоны красоты приносят в среднем 30-50 тыс. руб. дополнительной прибыли в месяц, а продуктовые магазины — 50-100 тыс.

Самыми востребованными направлениями стали услуги ксерокопии и полиграфии, эти сервисы логично вписываются в пространство ПВЗ и не требуют сложной инфраструктуры. На втором месте — продуктовые магазины, а на третьем — кофейни. Замыкают пятерку самых популярных дополнительных бизнесов химчистки и хозяйственные магазины.

Направления дополнительного бизнеса также зависят от запросов потребителей в разных регионах и имеют свои особенности по федеральным округам: в Дальневосточном, Приволжском и Уральском округах лидируют продуктовые магазины, в Северо-Западном — химчистки, в Северо-Кавказском — кофейни, а в Сибирском, Южном и Центральном федеральных округах — копировальные услуги и полиграфия.

«Сегодня пункты выдачи заказов становятся не просто местом, где клиент может забрать свой товар, а полноценными центрами притяжения. Мы предоставили партнерам возможность использовать уже имеющиеся площади для запуска дополнительного бизнеса еще в 2024 г. — будь то кофе-пойнт, минимаркет или цветочная лавка, — открыть точку можно даже на 20 кв. м. По нашим исследованиям, как для мужчин, так и для женщин, посещение ПВЗ стало уже частью повседневной жизни, поэтому размещение дополнительных сервисов, востребованных в быту — новый стандарт удобства,экономии времени и развития городской среды. Кроме того, в среднем такой бизнес приносит владельцам пунктов выдачи до 20-30% дополнительной прибыли», — сказал Никита Шурпа, директор по развитию последней мили Ozon.

ИБ стала необходимой частью цифрового суверенитета
ИБ стала необходимой частью цифрового суверенитета цифровизация

Чистая прибыль пунктов выдачи заказов без учета дополнительного бизнеса в среднем варьируется от 10-30 до 50-100 тыс. руб. в месяц. Самые высокие значения прибыли отметили владельцы ПВЗ в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. Их чистая прибыль составляет около 50-100 тыс. руб. в месяц. При этом около четверти опрошенных открыли ПВЗ не в крупных городах, а в небольших населенных пунктах с численностью населения менее 10 тыс. человек.

Большинство же точек ПВЗ в России остаются моноформатными. При этом рынок постепенно меняется: по данным опроса, треть респондентов заинтересованы в запуске дополнительного бизнеса в ПВЗ или планируют его в ближайшее время.

При этом около 45% владельцев ПВЗ не планируют менять формат работы пункта выдачи, добавлять новые сервисы или открывать новые точки в ближайшие один-два года. Предприниматели отметили, что планируют сосредоточиться на развитии основной функции ПВЗ.

