CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Поддержка ИТ-отрасли
|

Резиденты «Сколково» смогут сохранить ИТ-ипотеку

Льготная ставка по ипотеке сохранится для сотрудников компаний-резидентов «Сколково», оформивших кредит до 31 декабря 2025 г. Минцифры подготовило соответствующий проект решения. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Почему это важно

В конце 2025 г. были приняты поправки в Налоговый кодекс России — с 1 января 2026 г. для резидентов «Сколково» установлены ограничения по совмещению профильных налоговых льгот и преференций для ИТ-компаний.

Основные правила налогового законодательства предполагают возможность применения только одного льготного режима. При этом для компаний-резидентов долгое время существовало исключение.

В этой ситуации сотрудники таких организаций, уже оформившие льготную ипотеку, оказались в зоне риска. Так, если работодатель с 2026 г. выбрал бы налоговый режим для компаний-резидентов «Сколково», то его работники смогли бы сохранить льготную ставку по ИТ-ипотеке только до декабря 2027 г., после чего процент по ипотеке был бы изменен на рыночные условия, так как одним из условий ИТ-ипотеки является применение ИТ-льгот работодателем заемщика, которому работодатель перестает соответствовать при выборе преференций, предусмотренных для резидентов «Сколково» и инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ).

Предлагаемое решение Минцифры позволит сотрудникам инновационных центров и «Сколково», оформивших ИТ-ипотеку до конца 2025 г., сохранить льготную ставку.

Важность программы

ИТ-ипотека — одна из наиболее востребованных мер господдержки отрасли. Введение исключения для резидентов «Сколково» станет важным шагом для поддержки развития ИТ-отрасли и создания комфортных условий для сотрудников в сфере высоких технологий.

На данный момент ИТ-ипотекой воспользовались уже порядка 95 тыс. специалистов на общую сумму кредитов свыше 820 млрд руб. А до 2030 г. в рамках программы планируется поддержать не менее 160 тыс. сотрудников ИТ-отрасли.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Приложение «Телега», позволяющее обходить блокировку Telegram, получило 200 миллионов и внесло в свой устав странный пункт про VK

Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы 2026. Регистрация открыта

Индия потратит $11 миллиардов на поддержку местного производства микросхем

HeadHunter снизила прибыль из-за макроэкономической ситуации

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837