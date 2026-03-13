Москва обеспечит гарантированный сбыт кабельно-проводниковой продукции для транспорта на 10 лет

Правительство Москвы заключило офсетный контракт на поставку кабельно-проводниковой продукции для нужд городского транспорта. Исполнителем выступит «Завод Москабель», входящий в группу компаний «Москабельмет». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Контракты с гарантией сбыта — эффективный механизм, который позволяет одновременно решать задачи города по обеспечению стабильных поставок для инфраструктурных проектов и поддерживать модернизацию промышленного производства. В рамках этой меры поддержки Правительство Москвы заключило соглашение на поставку кабельно-проводниковой продукции для нужд городского транспорта. Инвестор направит на реализацию соглашения не менее 200 млн руб.: установит новое производственное оборудование и обновит мощности. Со своей стороны, столица в течение десяти лет будет закупать изделия, обеспечивая долгосрочную загрузку предприятия и предсказуемый сбыт», — сказал Анатолий Гарбузов.

Офсетные контракты позволяют формировать в Москве современную производственную базу для транспортной инфраструктуры.

«Участие в офсетном контракте с Правительством Москвы — еще один важный шаг в развитии нашего производства и укреплении партнерства с городом. В рамках соглашения "Завод Москабель" обеспечит столичный транспорт различной кабельно-проводниковой продукцией. Среди позиций — силовые и контрольные кабели, а также уникальные кабели для подвижного состава. Реализация проекта позволит модернизировать производственные мощности предприятия и укрепить роль московской промышленности в совершенствовании транспортной инфраструктуры столицы», — отметил генеральный директор группы компаний «Москабельмет» Павел Моряков.

Новый договор стал шестым контрактом с гарантией сбыта в транспортной сфере, который подписали в столице. В том числе в 2025 г. город заключил пять офсетных контрактов для нужд транспорта, общий объем закупок по ним составляет 60,4 млрд руб.

В рамках развития отечественной производственной базы для транспортной инфраструктуры столица ранее заключила офсет на закупку около двух тысяч устройств по продаже проездных билетов. Реализация проекта позволяет улучшить технические характеристики и ускорить работу оборудования. Так время обслуживания пассажиров сократится в два раза. Новые устройства столичного производства обеспечены банковским уровнем защиты данных для безопасной обработки платежей.

Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением

Также в транспортной сфере заключен офсетный контракт на поставку SAM-модулей для оснащения инфраструктуры оплаты проезда: до 2033 г. город закупит более 172 тыс. устройств, повышающих безопасность транзакций.

Еще один офсетный контракт заключен на поставку до конца 2031 г. более 4,5 тыс. единиц турникетного оборудования столичного производства для установки в метро, на МЦК и МЦД. За счет улучшенной конструкции новых турникетов в метро станет на 20% больше, что позволит повысить пропускную способность станций до 40%. Кроме того, отдельным направлением стала локализация производства дорожных знаков полного цикла.

В общей сложности правительство Москвы подписало уже 36 офсетных контрактов, предусматривающих выпуск продукции для нужд столицы. Соглашения охватывают поставки лекарственных препаратов и медицинских изделий, питания для молочно-раздаточных пунктов, элементов благоустройства, оборудования для транспорта и городского хозяйства, а также других товаров.

Другие материалы рубрики

Анастасия Устинова: Цифровые платформы забирают маржу у отелей — как вернуть контроль над доходом

Минобороны требует у знаменитого производителя электроники вернуть гигантскую сумму

Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование

Крупнейший производитель систем мониторинга угроз купил производителя СХД на «Эльбрусах»

Роман Кувшинов, «ОМЗ Перспективные технологии»: Мы формируем новую физику бизнеса компаний

«Делимобиль» ошибся с ценовой политикой и получил убытки на 3,7 миллиарда

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали
Показать еще
