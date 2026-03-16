2/3 россиян хотят добираться до работы быстрее, чем за час. При этом треть проводит в дороге на работу от 1 до 3 часов ежедневно

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провели опрос и выяснили, что две трети россиян (68%) хотели бы тратить на дорогу до работы и обратно в день не более часа. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Опрос проходил с 10 по 17 февраля 2026 г. среди 1789 респондентов.

«68% россиян готовы ежедневно тратить на дорогу до работы и обратно не более одного часа, каждый шестой (16%) — от одного до двух часов и лишь 1% — до 3 часов. 7% опрошенных заявили, что согласны добираться столько времени, сколько нужно, если им будет предоставлен корпоративный транспорт. Каждый десятый россиянин сегодня (9%) хочет работать удаленно и вообще не готов тратить время на дорогу. Поэтому удобное местоположение офиса, наличие корпоративного транспорта и возможность трудиться из дома сегодня существенно влияют на привлекательность вакансии. Эти факторы могут значительно повысить конкурентоспособность компании на рынке труда и непосредственно сказаться на желании соискателей рассматривать предложение о работе», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

При этом ожидания россиян различаются в зависимости от региона проживания. Большинство жителей регионов (например, 83% опрошенных в Красноярском крае и и 79% — в Воронежской области) готовы тратить на дорогу до работы и обратно в день не более часа. В столице же требования более умеренные: 66% респондентов желают добираться до рабочего места быстрее, чем за час, а 24% готовы тратить от одного до двух часов.

Однако реальность расходится с ожиданиями. Согласно результатам опроса, сегодня почти четверть (23%) опрошенных добираются от дома до работы за 15 до 30 минут. Менее 15 минут добираются до рабочего места 12% участников исследования. 18% респондентов указывают, что их путь до работы занимает от 30 до 45 минут, у пятой части опрошенных (20%) — 45-60 минут. Еще 15% респондентов сообщают, что их ежедневная поездка в одну сторону занимает от одного до двух часов.

Влияет и регион проживания. Так, 30% опрошенных москвичей тратят на дорогу от дома до работы 45-60 минут, 21% — 1-2 часа. Жители регионов обычно добираются до работы быстрее: например, 33% респондентов в Нижегородской области, по 31% опрошенных в Самарской области и Республике Татарстан — всего за 15-30 минут.

Исследование также показало различия в ожиданиях представителей разных профессиональных сфер. Менее чем за час на работу хотят добираться опрошенные из сфер «Закупки» (79%), «Финансы, бухгалтерия» (78%), «Автомобильный бизнес» и «Административный персонал» (по 76%). А представители рабочего персонала (16%) и транспортно-логистической сферы (13%) готовы чаще других тратить столько времени, сколько нужно, если работодатель будет доставлять на работу на корпоративном транспорте.

При этом фактически сегодня быстрее всего (за 15-30 минут) до работы добираются респонденты из сфер «Автомобильный бизнес» (32%), «Управление персоналом и тренинги» и «Производство и сервисное обслуживание» (по 29%), «Продажи и обслуживание клиентов» (28%), «Административный персонал» и «Высший и средний менеджмент» (по 27%), «Строительство и недвижимость» (26%), «Финансы и бухгалтерия» (24%).

Рабочий персонал (39%) и сотрудники розницы (29%) чаще всего проводят в пути 30−45 минут. Дольше остальных добираются до места работы специалисты сфер «Искусство, развлечения, массмедиа», «Высший и средний менеджмент», «Закупки» и «Управление персоналом, тренинги» (по 24% респондентов) — они тратят на дорогу в одну сторону от одного до двух часов.

Чтобы добраться до работы, большинство опрошенных россиян (64%) обычно пользуются общественным транспортом, 37% передвигаются пешком, а 27% предпочитают личный автомобиль. Такси используют 11% респондентов, велосипед — 3%, самокат — 2%, а каршеринг — 1%.