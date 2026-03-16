ИИ-платформа Iskra привлекла 10 млн руб. на рост в сегменте маркетинговой автоматизации

Российский ИИ-стартап Iskra, занимающийся автоматизаций маркетингового контента, закрыл раунд инвестиций. Сервис привлек 10 млн руб. от группы частных инвесторов. Об этом CNews сообщили представители Iskra.

Платформа получила средства от Виктора Христенко, экс-сооснователя Muzlab (сейчас «Звук Бизнес»), который имеет доли в таких компаниях как Keygo, Restik, «Заблудшие» и др. Также среди инвесторов другой ex-сооснователь Muzlab Андрей Данилов-младший, его отец Андрей Данилов-старший, основатель «Дорожного радио» и Виктор Алехин, управляющий партнер адвокатского бюро «Инвиктум». Оценка компании составляет 80 млн руб.

Андрей Данилов-старший, основатель «Дорожного радио», инвестор: «Мы рассматриваем эту сделку не только как инвестицию в конкретную компанию, но и как стратегическую ставку на один из самых быстрорастущих сегментов технологического рынка. Сегодня интерес к ИИ-стартапам находится на исторически высоком уровне. Бизнес активно ищет решения, которые позволяют повышать эффективность, сокращать издержки и масштабировать процессы без пропорционального роста команд. Автоматизация маркетингового контента с применением искусственного интеллекта отвечает всем этим запросам».

Привлеченные средства пойдут на усиление команды разработчиков, развитие продукта, в том числе расширение возможностей платформы под задачи enterprise-клиентов.

Максим Коротаев, сооснователь Iskra: «В enterprise-реальности скорость ограничена сложной операционной структурой: многоступенчатые согласования, требования комплаенса, кросс-функциональные правки и необходимость сохранять единый бренд-войс. Наша цель – создать платформу, которая позволяет выстраивать управляемые ИИ-процессы генерации контента, ускорять вывод кампаний на рынок и масштабировать маркетинг без роста хаоса и потери качества».

Сервис Iskra разработан специально для маркетинговых команд. Он автоматизирует производство контента, выдерживая единый tone of voice бренда.

Встроенные инструменты контроля автоматически выявляют отклонения от корпоративных требований – по тону бренда, гайдлайнам, юридическим ограничениям; сокращают количество итераций при согласованиях. Клиенты платформы получают измеримый результат: запускают кампании быстрее и сокращают затраты на создание контента.

Максим Мальцев, директор по маркетингу компании video-shoper.ru, клиент Iskra: «Мы растим продажи через контент: SEO-описания и блог увеличивают органический трафик и выручку, поэтому часто тестируем товарные видео и рекламные креативы. На наших объемах масштабировать контент вручную нереально: это месяцы работы и сотни тысяч рублей без гарантии результата. Iskra позволяет автоматизировать процессы: в один клик создавать ролики с субтитрами, креативы и описания для всего каталога. После начала работы с сервисом мы практически сразу вдвое снизили CPA по видеообъявлениям».