Сервис «Моя смена» выпустил мобильную версию для малого и среднего бизнеса

Сервис подработки рядом с домом «Моя смена» (ГК Verme) запустил мобильную версию для заказчиков. Приложение заработало в конце 2025 г. и показывает ежемесячный прирост аудитории в среднем на 35%. Продукт ориентирован в первую очередь на представителей малого и среднего бизнеса, которые нуждаются во временном персонале. Об этом CNews сообщили представители ГК Verme.

С крупными заказчиками «Моя смена» работает через десктопную версию. В свою очередь, мобильное приложение максимально упростило путь от возникновения потребности в персонале до вывода самозанятого на смену. Это позволило сервису выйти в сегмент малого и среднего предпринимательства, где огромное значение имеет возможность оперативного управления бизнесом.

Весь процесс сократился до нескольких шагов: заказчик регистрируется в приложении, принимает акцептованную оферту, оплачивает услугу и размещает заказ на смены. Как правило, вывод исполнителя занимает 24 часа, но при необходимости смену можно закрыть в формате «день в день».

На данный момент мобильная версия рассчитана на заказчиков из сферы малого и среднего бизнеса, например, небольшие франчайзи в ритейле, логистике и HoReCa. Чаще всего такие компании ищут временных исполнителей на позиции работников торгового зала, консультантов, грузчиков, разнорабочих, складских сотрудников (комплектовщиков, сборщиков, маркировщиков), а также клинеров и помощников на кухню в заведениях общественного питания.

В мобильном приложении реализована система рейтинга исполнителей и возможность их добавления в список избранных. Благодаря этому бизнес может формировать пул проверенных исполнителей и работать с теми, кто уже зарекомендовал себя. При размещении новых смен уведомления получают избранные исполнители, и только если они недоступны, смена открывается для остальных пользователей. Дополнительным инструментом контроля качества служит система арбитража смен. С ее помощью предприниматели могут фиксировать результат выполненной работы и защищать свои интересы в спорных ситуациях.

Андрей Нисанов, «ФосАгро»: «Мы не ошиблись с выбором» — о переходе с Oracle EBS на Global ERP
Для самозанятых функционал сервиса остается прежним. В мобильной версии они также видят смены от всех клиентов, в том числе крупных заказчиков, которые оставляют заявки через десктопную версию.

«Рынок труда переживает структурные изменения. Нехватку кадров ощущают все, но для малого и среднего бизнеса проблема стоит острее. Чаще всего у них нет ресурсов для оперативного поиска замены, если сотрудник не вышел на смену, а любой простой означает потерю выручки. При этом самостоятельный поиск временного персонала обходится дороже, чем работа через платформу, поскольку компании тратят время и деньги на подбор, проверку и оформление людей. Платформенная модель открывает доступ к верифицированным исполнителям именно тогда, когда они нужны, и помогает бизнесу гибко управлять себестоимостью персонала», – отметила руководитель направления продаж в сегменте малого и среднего бизнеса «Моей смены» (ГК Verme) Ангелина Дьяченко.

Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование

Владелец WhatsApp* заплатит $27 миллиардов создателю «Яндекса»

Как получать доход от инвестиций в ИТ

Хакеры украли исходный код шведских «Госуслуг» и раздают его бесплатно

Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия

Россиянам блокируют iPhone и iPad через вредоносные «клоны» Telegram якобы для обхода замедлений

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
