Идеальный отпуск-2026: каждый второй россиянин хотел бы отдыхать не меньше месяца

Трое из 10 россиян называют идеальной продолжительность отпуска четыре недели, а один из четырех мечтает о еще более длительном отдыхе. Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

В качестве идеального отпуска короткие периоды нравятся немногим: 10 дней предпочли бы отдыхать только 5% участников опроса. Двумя неделями готовы ограничиться 15% россиян, тремя — 19%. 31% респондентов назвали идеальным отдыхом четыре недели, каждый четвертый (24%) — больше месяца. Еще 2% дали собственные варианты, а 4% затруднились с ответом.

По сравнению с 2025 г. предпочтения почти не изменились: россияне по-прежнему считают четырехнедельный отпуск самым оптимальным (31%).

Женщины чаще мужчин согласны на две недели отдыха (19% против 12% соответственно) или три (24% против 16%), тогда как мужчины активнее поддерживают четырехнедельный (33% против 27% среди женщин) и более длительный отпуск (28% против 19%).

Среди респондентов до 35 лет каждый девятый (11%) считает достаточными для отдыха 10 дней, каждый четвертый — две недели (26%), а 23% — три недели. Трое из 10 россиян в возрасте от 35 до 45 лет выбирают четыре недели, 28% — больше месяца. Старшее поколение чаще более молодых голосует за четыре недели (39%).

Россияне со средним профессиональным образованием заметно чаще обладателей дипломов вузов называют идеалом четыре недели (40% против 30%).

Желающих отдыхать дольше среди опрошенных с зарплатой от 200 тыс. руб. в месяц больше, чем среди тех, чей уровень дохода ниже: 32% назвали лучшим отдых длиной в четыре недели, еще 27% — более длительный период.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 372. Время проведения: 6—12 марта 2026 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов.