Lad запускает курсы по работе с «Р7 офис» в новом учебном центре

Группа ИТ-компаний Lad объявила о запуске нового аккредитованного образовательного центра, в котором любой желающий может пройти обучение разным ИТ-специальностям. Также на базе ИТ-академии стартуют учебные программы по работе с редакторами «Р7 офис». Онлайн-курсы разработаны совместно со специалистами «Р7» и будут включать как теоретические, так и практические занятия.

Желающим развить навык профессиональной работы с редакторами офисных документов «Р7 офис» в новом образовательном центре ИТ-компаний Lad доступны четыре онлайн-курса, по итогу завершения которых слушатели получают сертификаты от академии и «Р7». Базовый курс познакомит студентов с основным функционалом редакторов текста, таблиц и презентаций и пригодится пользователям с небольшим опытом, которым не нужно глубокой экспертизы.

Для желающих освоить специальные возможности редакторов подойдут программы продвинутого уровня подготовки. Они будут полезны специалистам, которым нужно интенсивно работать с таблицами и цифрами, применять профессиональное оформление текстов со сложной версткой и создавать презентации с комплексными визуальными эффектами и нестандартными переходами.

«Работа над построением экосистемы обучения пользователей работе в редакторах «Р7 офис» сегодня особенно важна и для нас это направление сегодня в числе самых приоритетных. С учётом того, что популярные офисные решения западной разработки сегодня российским предприятиям и организациям недоступны, от уровня подготовки пользователей для работы в отечественных решениях напрямую зависит эффективность работы компаний самого разного масштаба, — сказала Анастасия Баранова, руководитель направления обучения Центра по работе с образовательными учреждениями компании «Р7». — Группа ИТ-компаний Lad — наш надёжный партнёр с заслуженной репутацией и опытом десятков внедрений. Её специалисты обладают прекрасной экспертизой в области наших продуктов, что даёт возможность организовать по-настоящему эффективное обучение для самого широкого круга слушателей».

«Потребность в обучении пользователей функционалу «Р7 офис» в части работы с документами очень высока и продолжает расти. Мы как интегратор с большим опытом внедрения продуктов Р7 сталкиваемся с этим запросом постоянно», — сказал Владимир Курылев, директор по развитию направления «Р7» группы ИТ-компаний Lad.

«Я уверен, что открывая новое направление в нашей ИТ-академии, мы вносим вклад в том числе и в успешность внедрения решений «Р7» по всей стране — ведь чем эффективнее сотрудники компаний решают свои повседневные задачи, тем лучше функционирует государство в целом», — отметил Алексей Усков, директор ИТ-академии Lad.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/