Направление партнерских продаж в «DатаРу» возглавил Александр Прошин

Группа компаний «DатаРу» объявила о назначении Александра Прошина на должность руководителя направления партнерских продаж. В новой роли он будет отвечать за развитие и перезапуск партнерской программы, которая направлена на повышение прозрачности процессов, укрепление взаимодействия с каждым партнером и системное развитие экспертизы партнерской сети.

Александр Прошин обладает более чем 16-летним опытом работы в сфере продаж в ИТ-индустрии. Он окончил Рязанскую государственную радиотехническую академию как инженер, а позднее прошел профессиональную переподготовку в области управления проектами в НИУ ВШЭ, что дополнило его экспертизу системным управленческим подходом.

Карьерный путь складывался в российских компаниях-интеграторах, а также в представительствах зарубежных производителей. Более пяти лет Александр руководил отделами продаж в российских офисах японских печатных корпораций, а также курировал развитие стратегических партнеров.

Александр Прошин обладает опытом работы с заказчиками как из государственного сектора, так и из корпоративного сегмента. С 2019 г. он был сфокусирован на развитии партнерских продаж и формировании стратегий взаимодействия с дистрибьюторами и партнерами в таких компаниях как «Рико Рус» и Konica Minolta.

Одной из ключевых задач Александра в «DатаРу» станет комплексная трансформация партнерской модели. Он будет отвечать за создание новых условий сотрудничества, внедрение понятных и измеримых показателей эффективности, а также формирование прозрачной системы мотивации и поддержки. Отдельное внимание планируется уделить обучающим программам — в планах разработка новых форматов для повышения квалификации партнеров и развития их продуктовой и сервисной экспертизы.

Безопасность

«Приоритетной задачей в «DатаРу» для меня станет реализация новой партнерской программы компании. Вместе с командой мы будем строить понятную, прозрачную и взаимовыгодную модель работы с партнерами, сосредоточившись на развитии их компетенций и совместном планировании. Необходимо создать условия, при которых каждый партнер будет видеть реальную ценность сотрудничества с «DатаРу», — сказал Александр Прошин.

«Опыт Александра Прошина в построении партнерских экосистем и управлении продажами позволит нам вывести работу с каналом на новый уровень. Мы рассчитываем на рост удовлетворенности партнеров и расширение нашего присутствия на рынке», — отметил генеральный директор «DатаРу» Роман Гоц.

