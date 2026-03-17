«Роса» и Саранский автомеханический техникум заключили соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки ИТ-кадров

Российский разработчик инфраструктурного и системного программного обеспечения НТЦ ИТ «Роса» и Саранский автомеханический техникум (ГАПОУ РМ «САМТ») заключили соглашение о сотрудничестве в области науки и развития инновационной деятельности. Документ предусматривает развитие совместных образовательных программ и внедрение российских программных продуктов в учебный процесс. Об этом CNews сообщил представитель НТЦ ИТ «Роса».

В рамках соглашения техникум получил 30 лицензий операционной системы «Роса Хром» для организации учебного процесса по профильным ИТ-дисциплинам. Использование отечественной операционной системы позволит студентам получать практические навыки работы с российскими программными платформами.

Соглашение также предусматривает проведение совместных мероприятий и развитие учебно-методических материалов по продуктам «Роса». Стороны рассматривают взаимодействие как долгосрочное партнерство в сфере подготовки специалистов для ИТ-отрасли и промышленного сектора региона.

«Сотрудничество с региональными образовательными организациями — важная часть нашей стратегии по формированию кадрового резерва для цифровой экономики. Мы заинтересованы в том, чтобы студенты уже во время обучения работали с российскими операционными системами и получали прикладной опыт администрирования и эксплуатации отечественных решений», — отметил Вячеслав Кадомский, директор по развитию НТЦ ИТ «Роса».

«Интеграция ОС «Роса Хром» в образовательный процесс позволяет усилить практическую подготовку студентов по направлениям, связанным с информационными технологиями. Это дает обучающимся конкурентное преимущество и расширяет их профессиональные компетенции», — сказала директор Саранского автомеханического техникума Ольга Спицина.