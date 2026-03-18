CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

77% россиян хотят повысить квалификацию за счет работодателя, но такая возможность есть лишь у трети

Большинство россиян рассчитывают на поддержку работодателей в профессиональном развитии. Как выяснили эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, 77% сотрудников хотели бы повысить квалификацию за счет внутреннего или внешнего обучения в рамках корпоративной программы карьерного роста. Однако пока такая возможность есть только у 29% опрошенных. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Опрос проходил среди 1969 респондентов.

Повышение квалификации — не единственное направление, в котором россияне ждут помощи от работодателей. Опрошенные рассказали, что хотели бы видеть в программах карьерного роста профессиональную переподготовку (66%), приоритетные приглашения внутренних кандидатов на вакансии компании (48%), наставничество и менторство (44%), а также карьерное консультирование сотрудников (37%), доступ к корпоративной библиотеке (25%) и ротацию кадров между отделами и регионами (24%).

Приоритеты сотрудников в части способов развития карьеры отличаются в зависимости от их профессии:

– хотят пройти внутреннее или внешнее обучения работники сферы продаж и клиентского сервиса (85%), административный персонал и работники финансовых отделов (по 84%);

– полную профессиональную переподготовку хотят получить производственники (72%);

юристы чаще всех остальных хотят получать приоритет на вакансии своей компании (60%), прежде чем компания начнет искать кандидатов на внешнем рыке труда;

– в сфере маркетинга, рекламы и PR особенно востребованы программы наставничества (69%) и корпоративные библиотеки (37%);

– готовы перейти в другой отдел или даже переехать в другой город ради повышения чаще финансисты и бухгалтеры (36%);

– учиться новому в карьере и повышать квалификацию особенно сильно хотят рабочие и сотрудники розничной торговли 65% и 66% соответственно.

hh.ru

При этом на сегодняшний день программы карьерного роста сотрудников в том или ином виде доступны лишь 45% опрошенным. Еще 40% сообщили, что у них в компании нет ничего подобного, а 5% добавили, что такие бонусы доступны ограниченному числу лиц. 10% не знают, есть ли в компании программы развития.

Среди тех, кому доступны программы карьерного роста 29% рассказали, что они могут пройти повышение квалификации с помощью внутреннего или внешнего обучения. Чаще всего это доступно в сферах науки и образования (52%), а также добычи сырья (50%). Еще 18% добавили, что у них в компании есть поддержка ментора или наставника, у 14% доступна профессиональная переподготовка за счет компании. И лишь у 8% есть доступ к корпоративной библиотеке.

Между тем россияне также успевают обучиться новому самостоятельно.

«С момента запуска возможности подтверждения навыков на hh.ru в 2023 г., почти 4 млн россиян решили подтвердить различные профессиональные знания. Наиболее часто за последние годы работающие россияне заходили в тесты по английскому языку (более 2,9 млн заходов в тесты). На втором месте по популярности у работающих граждан - MS Excel (670 тыс. попыток), на третьем оказалась система API, знание по которой за последние три года решились подтвердить почти 200 тыс. пользователей. Кроме того, россияне совершили 2 млн прохождений оценки по ИТ-навыкам, более 993 тыс. талантов начали прохождение ИТ-тестов и каждый третий или более 330 тыс. уже успешно подтвердили ИТ-навыки», - отметила Марина Дорохова, руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru.

При этом с начала 2026 г. россияне также активно взялись за «прокачку» навыков. И одними из самых популярных для подтверждения оказались такие навыки как:

MS Excel для подтверждения выбрали еще более 10 тыс. соискателей с начала года;

– система гибкого планирования и взаимодействия с заказчиками (agile project), здесь тесты прошли уже более 6,5 тыс. человек;

– копирайтинг остается интересным даже несмотря на активное развитие ИИ, по этому направлению подтвердили свои знания более 3,1 тыс. пользователей;

– усилили свои резюме подтверждением навыков по Autocad еще почти 3 тыс. россиян.

«Подобное стремление усилить свои позиции на рынке через проверку знаний - это один из ярких трендов последних лет. И этим пользуются обе стороны рынка труда. И соискатели, которые проходят тесты, подтверждающие их проф. навыки с нарастающей динамикой каждый год. И работодатели, которые в 66% случаев используют фильтр по навыкам в процессе подбора персонала. При этом каждая пятая российская компания делает это постоянно и наиболее активно это проявляется в ИТ-сфере. Здесь 25% компаний признают, что отсеивают нужных кандидатов в первую очередь по подтвержденным навыкам», - отметила Марина Дорохова, руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru.

Подписаться на новости Короткая ссылка


CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

