CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A
|

Artgen Seed Fund и Brainbox.vc инвестируют 15 млн руб. в цифровую экосистему ухода за пожилыми людьми «Долгожитель»

Artgen Seed Fund, посевной венчурный фонд компании «Артген биотех», предоставит конвертируемый займ на 6 млн руб. проекту «Долгожитель» — цифровой платформе, формирующей инфраструктуру рынка услуг по уходу за пожилыми людьми. Организатором данного инвестиционного раунда выступила краудинвестинговая платформа brainbox.vc. Через нее частные инвесторы также получают возможность инвестировать в проект на общую сумму в размере 9 млн руб. Таким образом, общий объем раунда составит 15 млн руб. Artgen Seed Fund выступает лид-инвестором сделки. Об этом CNews сообщили представители «Артген биотех».

«Долгожитель» — цифровая платформа, формирующая инфраструктуру рынка услуг ухода за пожилыми людьми. Сервис объединяет семьи, пансионаты и сервисные компании, позволяя пользователям находить, сравнивать и организовывать уход через единый цифровой интерфейс.

По данным компании, платформа демонстрирует около 25% среднемесячного роста выручки и обрабатывает более 8 тыс. заявок в год. Команда проекта ранее занималась созданием и масштабированием e-commerce бизнеса с оборотом более 2 млрд руб.

Привлеченные средства будут направлены на развитие технологической платформы «Долгожитель», расширение партнерской сети и масштабирование сервиса на формирующемся рынке сервисов долгосрочного ухода.

По данным Росстата, численность населения России в возрасте 65 лет и старше увеличилась с 14,6 млн человек на начало 1990 г. до 25,8 млн человек на начало 2025 г. — с 9,9% до 17,7% от общей численности населения. Согласно демографическим прогнозам к 2035–2045 гг. доля людей старше 65 лет превысит четверть населения страны.

По данным РБК, общий адресуемый рынок услуг долговременного ухода в России Минтруд оценивает примерно в 330 млрд руб. в год, включая государственное финансирование и частные платежи. Потенциальная потребность в услугах долговременного ухода оценивается примерно в 3 млн российских пенсионеров старше 60 лет, из которых около 600 тыс. человек нуждаются в постоянном стационарном проживании.

«Рынок частных пансионатов в России — это уже 30 млрд руб. в год, 50 тыс. мест и только вершина айсберга. Но главная проблема не в цифрах, а в людях: семьи в стрессе ищут варианты вслепую, а пансионаты простаивают. Мы строим сервис, где гарантированное заселение становится нормой, а не лотереей. Рост интернет-запросов на 30% за два года подтверждает: рынок созрел для прозрачных решений», — сказал Алексей Анико, основатель платформы «Долгожитель».

«Мы видим формирование нового сегмента на стыке медицины, социальных сервисов и цифровых технологий. Такие проекты создают инфраструктуру будущего рынка. Наша цель как инвестора - не только финансировать команды, но и помогать им внедрять решения в практическое здравоохранение и масштабировать бизнес», – сказал Артур Исаев, основатель и председатель совета директоров «Артген биотех».

«Мы наблюдаем растущий интерес частных инвесторов к технологическим компаниям, работающим в социально значимых сегментах экономики. Наша задача - дать частным инвесторам возможность участвовать в таких сделках и поддерживать команды, которые строят масштабируемые платформенные решения», — отметил Альберт Алиев, основатель brainbox.vc.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
